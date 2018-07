Valerio plantea que la cotización de los autónomos se ajuste a sus ingresos reales

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha avanzado hoy que el Gobierno trabajará para que los autónomos coticen por sus ingresos reales y puedan hacerlo trimestralmente o con correcciones a lo largo del año, dado que cada mes no suelen cobrar lo mismo.

En un encuentro informativo previo a la inauguración del curso para emprendedores organizado por la asociación de autónomos ATA, Valerio ha asegurado que hay trabajadores por cuenta propia que no tienen ingresos "suficientes" para pagar la cuota, por lo que "unos están sobrecotizando y otros están infracotizando". "Lo suyo sería que hubiese un acuerdo en virtud del cual al igual que los trabajadores por cuenta ajena pagan en función de una serie de tramos de cotización según sus salarios reales, también los autónomos pudieran cotizar en función de los salarios reales", ha asegurado la ministra.

"No digo que no coticen, pero lo que no es razonable es que un autónomo que un mes tiene unos ingresos de 150 euros tenga que pagar esa cuota de 300", ha insistido.

Por otro lado, la responsable de Trabajo también ha considerado necesario darle "un repaso" a la prestación por cese de actividad, puesto que los requisitos para acceder a ella son "muy difíciles" de cumplir, por lo que "en estos momentos se está recaudando más por cotizaciones de lo que se reparte en prestaciones".

Plan de inspección

Valerio ha anunciado que el Gobierno "intensificará la lucha contera el fenómeno de los falsos autónomos y el fraude a la Seguridad Social, con el objetivo de que se respeten los derechos laborales de las personas trabajadoras". En esta línea, ha advertido de que "la economía colaborativa no puede usarse como eslogan para esconder el abuso de la figura del autónomo".