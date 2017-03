Vodafone sube precios entre 3 y 5 euros a cambio de más megas

Vodafone España ha anunciado este miércoles un aumento del precio de sus tarifas, aunque a cambio ofrecerá más megas de descarga y otros servicios. Los precios de los servicios convergentes se incrementarán entre 3 y 5 euros a partir del 28 de abril tanto para los nuevos como los actuales clientes.

De esta forma, la compañía roja actualiza los planes de los paquetes que incluyen internet en casa, móvil y televisión (Smart S, Red M y Red L) y las tarifas de solo móvil. Así, en el caso de sólo móvil, los planes Smart S, Red M y Red L incrementan el volumen de datos móviles mensuales desde 2 GB, 4 GB y 6 GB hasta 6 GB, 10 GB y 20 GB, respectivamente. En el caso de los paquetes convergentes, la subida de megas es la misma: desde 2 GB, 4 GB y 6 GB de los planes actuales hasta 6 GB, 10 GB y 20 GB.

También incluye un nuevo servicio, Chat Zero, que permite el uso de apps de mensajería sin consumir los datos de la tarifa y el envío de todos los SMS y MMS sin coste. Chat Zero estará incluido en las tarifas de contrato.

Además, se incorpora un nuevo servicio de televisión a Vodafone TV: Fox Play, la app creada por Fox Networks Group para que los clientes puedan disfrutar en cualquier momento de las principales series de FOX y FOX Life.

Estos cambios, sin embargo, implican un aumento de las tarifas. En el caso de los planes de solo móvil, el incremento es de dos euros: la más básica pasa de 14 a 16 euros al mes y la más completa, de 45 a 47 euros.

En el caso de los paquetes de móvil, internet y fijo, el incremento es de entre 3 y 5 euros: de 50 a 53 euros para Vodafone One S, de 61 a 64 euros para Vodafone One M y de 72 a 77 euros para Vodafone One L.

De esta forma, Vodafone completa una subida generalizada de precios en el sector, pues tanto Movistar como Orange ya anunciaron subidas de precios similares.