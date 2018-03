El Bus de la llengua recorre tota la província per a difondre el valencià

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, juntament amb el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, han presentat i han donat el tret d’eixida al Bus de la llengua, que forma part de la campanya Sempre teua. La teua llengua.

Aquest pla té per objectiu la promoció social del valencià, i està fonamentada en els principis que inspiren la política lingüística de la Generalitat, que aposta per la diversitat lingüística i la cohesió social com a valors bàsics per a l’assoliment de l’equitat lingüística.

El conseller Marzà ha explicat que «el Bus de la llengua permet que les entitats i ajuntaments de cada localitat puguen participar activament en la promoció de la nostra llengua, partint de la realitat sociolingüística de cada un dels territoris». També ha afegit que «construirà ponts entre les diverses localitats i connectarà els valencians i valencianes de totes les comarques».

per a tots

El Bus de la llengua està dirigit a tota la societat, especialment als joves i a les famílies que vulguen gaudir d’activitats d’oci i didàctiques en la nostra llengua. Segons Marzà, «el Bus farà parades a centres educatius, a centres comercials i visitarà les festes més rellevants de les quatre ciutats més grans del territori. Vincularem les activitats que es generen en aquesta campanya mòbil a tres elements fonamentals: l’aula, el carrer i la festa».

«És molt important la seua presència en grans superfícies comercials, que són un punt de trobada on les famílies habitualment realitzen activitats d’oci i de compres amb els fills i filles, on el bus és un element més per visitar en els recorreguts de temps lliure», ha afegit.

El Bus de la llengua ja va visitar la ciutat de Castelló, coincidint amb les festes de la Magdalena i tornarà a la província al juliol, quan recorrerà Morella, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Orpesa, Benicàssim i Segorbe.

nova web

A més, s’activa un apartat de l’espai web www.sempreteua.com, on es poden trobar activitats que es promouran al bus sobre el foment del valencià, el mapa de localitats que visitarà i el calendari dels recorreguts mensuals que farà. El web de la campanya també disposarà d’altres elements que s’actualitzaran a mesura que avance la campanya com un diari de bitàcola, amb la crònica dels llocs visitats pel Bus de la llengua, o els resultats dels concursos que es realitzaran a partir dels tallers i els reportatges fotogràfics que proporcionen els coordinadors de la campanya en cada lloc visitat. Al 2018, el Bus de la llengua visitarà 77 municipis valencians. El recorregut deixa alguns buits perquè puga visitar alguns municipis en ocasió d’alguna celebració.