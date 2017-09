L’IES Vila-roja se sumarà aquest curs a la campanya Fes tractes amb els bons tractes, promoguda des de l’Ajuntament d’Almassora i en la qual ja va confirmar la seua participació l’Álvaro Falomir. La iniciativa i les accions que durant tot l’any durà a terme el consistori en els centres de Secundària van ser presentades per la primera tinenta d’alcaldessa, Susanna Nicolau, i l’agent municipal d’igualtat davant la directora, Rocío Ródenas, i les coordinadores de mediació de l’institut.

Precisament aquesta última figura s’incorpora per primera vegada al centre i serà el punt d’enllaç entre la institució educativa i l’administració local, la qual planeja dur a terme diversos tallers informatius entre els alumnes de Batxillerat a l’inici de curs per a promoure els bons tractes entre els adolescents. A més, les regidories d’Igualtat i Educació integraran els centres en les accions del pròxim 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere.

TREBALL INTEGRAL

«L’equip docent ens ha transmès el seu interès a abordar l’educació en igualtat entre l’alumnat d’edats més primerenques, per al que introduirem accions orientades a 1r i 2n d’ESO», va manifestar la primera tinenta d’alcaldessa. «La nostra missió és que les xiques i els xics prenguen consciència dels comportaments i actituds masclistes que viuen i reprodueixen diàriament i que comencen a canviar-los per a evitar que aqueixes actituds desemboquen en faltes de respecte o agressions», va incidir Nicolau.

Així doncs, l’Ajuntament d’Almassora ha posat a la disposició dels instituts el servei municipal d’agent d’igualtat, en el qual ofereix assessorament per a evitar discriminacions per qüestió de gènere o orientació sexual. Aquest recurs ha sigut creat per l’equip de govern per a prevenir i detectar relacions abusives i violència de gènere i està obert a homes i dones totes les edats.

Cal recordar que la campanya Fes tractes amb els bons tractes iniciarà la seua marxa durant la setmana de celebracions en honor a la Mare de Déu del Roser, a fi de promoure comportaments de respecte, llibertat i autonomia en l’ambient festiu.

A més de la distribució de xapes i cartelleria entre la ciutadania amb la col·laboració de les penyes, les colles i la Junta Local de Festes, el departament d’Igualtat difondrà una llista de cançons no sexistes, creada per l’Institut Basc de la Dona, que porta per títol Beldur Barik (Sense por en euskera).