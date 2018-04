Els Premis Sambori de redacció escolar en valencià celebren 20 anys a Vila-real

Els Premis Sambori han complit 20 edicions i ho han fet amb la celebració de la tradicional gala de lliurament de guardons, que va tindre lloc el passat divendres a l’Auditori de Vila-real. En aquesta ocasió van participar més de 5.000 alumnes, procedents de 240 aules i 55 centres educatius dels diferents pobles i ciutats de Castelló, que van comptar amb el suport i implicació de més de 200 professors col·laboradors.

Igual que en l’última edició, l’esdeveniment es va realitzar en dues tandes, a causa de l’alta participació registrada, en augment cada any. La primera sessió, dedicada a les aules d’infantil, es va celebrar a les 18.30 hores i la segona, centrada en la resta de cicles i etapes educatives, a les 19.30 hores. En tots dos actes va actuar el Cor del CEIP Botànic Calduch i el pallasso Nandet.

difusió del valencià

L’objectiu dels Premis Sambori és promoure la participació en un projecte comú i difondre l’ús del valencià en l’àmbit escolar, incentivant la imaginació, la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en cada centre. En la gala es van lliurar 29 premis, dels quals 20 són individuals, sis col·lectius i tres per a docents i centres educatius.

Els reconeixements educatius consisteixen en un diploma, un trofeu, llibres i material per a l’escola. Els treballs premiats en l’àrea de Castelló seran publicats per Edicions 96 en la col·lecció L’Arc de Sant Martí i competiran amb els guanyadors de totes les comarques valencianes pels Premis de País. Els i les estudiants premiats en les diferents categories van ser Óscar Lozano, Andreu Ortí, Jezabel Molina, Alba Ramírez, Laura Miralles, Minerva Molins, Nerea Reinoso, Marcos Gómez, Carla Montfort, Ainhoa Bernabéu, Ana Pérez, Javier Blázquez, Sofía Gómez, George Fabian, Jimena Folch, Laura Gallén, Laia Balaguer, Aitana Llobet, Desiré Maria, Oriol Iranzo y Olívia Albuixec.

El regidor de Normalització Lingüística de Vila-real, Santi Cortells, va manifestar que «açò no haguera estat possible sense l’esforç que tantes persones, entre ells el meu antecessor, Pasqual Batalla, han realitzat durant anys per a dignificar i fomentar la nostra llengua».