El col·legi Enric Soler i Godés de Castelló ha donat el primer pas per a transformar el seu pati, un projecte amb el qual compta amb el suport de la Regidoria d’Educació. D’aquesta manera, l’AMPA va presentar a l’escola el projecte Somiem el pati, una iniciativa en la qual van participar tant els alumnes com els seus pares i mares. L’activitat es va dur a terme gràcies a la participació del centre en els pressupostos participatius de l’Ajuntament.

Partint de la idea que va donar la paisatgista Inara Hasanova i les propostes de l’alumnat i de la comissió mixta formada per mestres, pare i mares, l’objectiu era reflectir al mural la realitat natural que envolta el centre i que és més significativa per a l’alumnat, com el riu Sec, el Desert de les Palmes, la Marjaleria... També es va celebrar un taller de confecció de xapes amb el logo i tots van menjar orxata i fartons per a berenar.

Des de l’AMPA van agrair la participació de tota la comunitat educativa, inclòs el regidor d’Educació, Enric Porcar. «Tot just el projecte acaba de començar, per a la seua completa realització es necessitarà la col·laboració de tots», van manifestar des de l’AMPA.

primera fase

El projecte culminarà amb un pati molt més gran que l’actual, inspirat en els postulats pedagògics que pretenen dotar aquests espais d’un component educatiu basat en els valors de l’ecologia. El centre ampliarà la superfície de la seua zona d’esbarjo en 4.000 metres quadrats que pertanyien a una zona dotacional adjacent. La superfície compartirà àrees asfaltades per a la pràctica de les classes d’educació física amb àmplies zones enjardinades en què es plantaran més de mig centenar d’arbres i nombroses plantes aromàtiques.

A més, hi haurà sorrals amb cinc tipus diferents de terra perquè els xiquets i xiquetes d’Educació Infantil puguen jugar i manipular-les. Els desnivells en la superfície i les fonts repartides pel pati el dotaran, a més, d’una aparença més pròxima a un parc que a un pati.

El procés de reforma del centre ha comptat amb la participació de representants de tota la comunitat educativa. Tots ells han traslladat als tècnics i a l’empresa adjudicatària de l’obra les seues idees i necessitats.