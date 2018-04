Els joves de la capital de la Plana tenen aquesta primavera un ampli programa d’activitats que abasten des de l’àmbit esportiu a l’artístic, passant per les activitats d’oci.

Com a exemple, la trobada que va tenir lloc la setmana passada en el parc Ribalta i en el Grau, en dos dies. Xiquets i xiquetes de 33 escoles de la ciutat van participar en la sexta Trobada de Jocs Populars i Tradicionals Valencians amb l’objectiu de celebrar unes jornades orientades a recuperar el joc tradicional i fomentar, així, hàbits més saludables entorn del joc.

Al voltant de 1.500 escolars de 4rt de Primària van participen en aquesta trobada multitudinària. Tots ells ja coneixien les regles, ja que havien practicat aquests jocs en els seus respectius centres de la mà dels seus professors d’educació física.

Amb aquesta iniciativa es pretén concedir el protagonisme als jocs del passat recent, jocs que es realitzaven al carrer, com les xapes, el set i mig, els quatre cantons, el cementeri, els pispes, el mocadoret, la cursa de sacs,… Els estudiants van elaborar una revista on s’arrepleguen els jocs tradicionals, les seues regles i els dibuixos que els il·lustren.

El regidor d’Esports, Enric Porcar, va qualificar aquesta iniciativa de «un èxit de participació que ens ha portat a realitzar aquesta activitat en dues jornades».

concurs de dibuix

En l’àmbit artístic, la Regidoria de Benestar Social i Dependència, ha convocat la primera edició del concurs de dibuix Castelló Ciutat Refugi 2018. Aquesta activitat forma part de la programació que l’Ajuntament està elaborant per commemorar el Dia Mundial de les Persones, que es celebra el 20 de juny.

El concurs va dirigit a l’alumnat de 5é i 6é de Primària dels centres educatius, públics i privats, i a les entitats socials que desenvolupen programes de sensibilització amb menors d’entre 10 i 13 anys. L’objectiú és sensibilitzar les xiquetes i els xiquets participants, així com la població en general sobre la situació de les persones refugiades que es veuen obligades a abandonar els seus països.

Els i les menors participants hauran d’elaborar un dibuix relacionat amb els valors que hauria de posseir una ciutat refugi. La data límit de presentació dels treballs serà el 25 de maig i el cartell guanyador serà publicat per l’Ajuntament com a imatge de la I Setmana del Refugi Castelló 2018. El jurat que valorarà els treballs estarà format per un representant de cada una de les entitats que formen part de la comissió tècnica Castelló Ciutat Refugi–Accions de Sensibilització.

esport solidari

A més, el dissabte 28 d’abril en el Parc Mèrida a les 15.15 hores es realitzara un torneig solidari de futbol 7 per a recaptar fons destinats a l’Obra Social Mercedària a Moçambic. Cada equip haurà d’aportar 20 euros per a participar en aquest campionat. El termini per a completar les inscripcions finalitza demà.

La Fundació Mercedaria coopera a Moçambic, Guatemala, Veneçuela, Panamà i El Salvador amb la tracta de persones (suport a dones maltractades, xiquets abusats) i treballa contra la pobresa (banc d’aliments, menjadors, roba i medicaments) i per l’educació.