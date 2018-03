El Lluís Revest celebra el Dia de la Dona Científica

El col·legi Lluís Revest de Castelló va acollir una jornada festiva i educativa, sota el títol Juguem amb la Ciència: Jornada Escolar de la Dona i la Xiqueta Científica, dirigida a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys. Unes 500 persones van estar presents en l’esdeveniment, entre elles la regidora Ali Brancal.

Al llarg del matí, tots els presents van poder participar en diversos tallers relacionats amb la ciència programats per mares i professores del col·legi. Entre les activitats disponibles hi havia tallers de programació, arquitectura, matemàtiques, il·lustració, biomecànica, medi ambient, seguretat i genètica, entre d’altres matèries.

A més, es van poder realitzar activitats complementàries com la projecció de curtmetratges i la recreació d’una ciutat mitjançant la utilització de material reciclat.

celebració

El col·legi Lluís Revest se sumava amb aquesta celebració al Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que té com a objectiu fer més visibles a les dones científiques i eliminar la bretxa que històricament hi ha hagut entre homes i dones en l’àmbit de la ciència.

Al llarg de tota la setmana, els xiquets i les xiquetes del col·legi van tenir l’oportunitat de treballar en continguts de ciència cercant referents femenins al voltant d’aquest tema.

Tal com afirma el director del col·legi castellonenc, Manolo Miró, «des de les aules volem que els nostres xiquets i xiquetes coneguen el mètode científic basat en la igualtat de gènere i per açò ens hem volgut sumar a aquesta iniciativa que creiem positiva per a ells».

L’AMPA del centre educatiu, a més, va recaptar fons a través d’un esmorzar solidari que servirà per a dotar les aules de material científic que complemente l’existent.