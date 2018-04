La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport posa en marxa un portal de recursos web per a la igualtat i la convivència Reico, que es pot trobar al següent enllaç (http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/reico). Vicent Marzà ha explicat que «en aquest web la comunitat educativa podrà trobar continguts, estratègies iprotocols per al desenvolupament dels plans d’igualtat i convivència als centres educatius. Reico afavoreix la participació de tota la comunitat educativa per aconseguir uns centres educatius segurs i lliures de violència», ha assenyalat Marzà.

Aquest repositori facilita que el professorat i la comunitat educativa puga accedir a diferents materials, en format digital i descarregables, per a conéixer tècniques de gestió de la convivència. Uns recursos que estan presentats de manera sintètica i sistemàtica i que compten, també, amb referències científiques, bibliogràfiques i enllaços per a aprofundir en el coneixement necessari per a la seua aplicació.

A més, cada un dels materials conté informació relativa a l’aplicació, les limitacions i documentació; la descripció del procediment, orientacions i material necessaris per a la implementació; a més d’una fitxa de seguiment i avaluació. Es presenten en valencià i en castellà i s’hi indica l’etapa educativa.

Els continguts que estan disponibles en aquest nou espai web han sigut seleccionats d’acord amb les necessitats detectades en les memòries anuals de la convivència elaborades per la Direcció General de Política Educativa.

Els diferents materials estan estructurats en quatres grans blocs: recursos per a la detecció, recursos per a la prevenció, recursos per a la intervenció i recursos per a desenvolupar la competència emocional.