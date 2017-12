Orpesa aprèn anglés a través del teatre

Un any més, l’Ajuntament d’Orpesa, a través de la Regidoria de Cultura, ha programat teatre en anglès per a tota la comunitat educativa del municipi. Tres dies d’esdeveniments culturals en els quals tant l’IES Torre del Rei com els col·legis La Mediterrània i Deàn Martí es van acostar a l’Espai Cultural per a gaudir dels espectacles programats.

L’obra escollida per als més xicotets va ser Jack i els fesols màgics --en anglés Jack and the beanstalk--, una versió teatral pensada i creada per a xiquets en procés d’aprenentatge de la llengua anglesa.

La regidora de Cultura, Mª Carmen Taulé, va assenyalar que «és molt important acostar el teatre als més xicotets d’una manera divertida per a suscitar la seua curiositat, a més d’aconseguir que s’interessen per altres idiomes».

Per la seua banda, els alumnes de l’institut van assistir a l’espectacle Sleepy *Hollow, basat en la novel·la de Washington Irving. L’obra se situa en un xicotet llogaret on estan succeint estranys esdeveniments, doncs explica la llegenda que un genet sense cap apareix pels boscos del poble per a tallar caps. «Des del departament de Cultura ja fa anys que programem aquestes cites teatrals com un suport a l’aprenentatge dels alumnes en l’aula. Tenim interès a i fins i tot ampliar les representacions a altres idiomes, ja que és una manera lúdica d’acostar-se a altres llengües», va explicar la regidora.