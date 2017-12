El Santa María impulsa una guia de consum responsable

El Col·legi Santa María de Vila-real va presentar Pam a Pam CV, el mapa col·laboratiu d’Economia Social i Solidària que té com a objectiu visibilitzar iniciatives basades en el consum responsable per a oferir alternatives de transformació de l’entorn a partir de la cistella de la compra.

Durant el curs 2016/2017, els i les alumnes del centre van ser formats, de la mà de l’ONG Setem, en els principis de l’Economia Social i Solidària, amb la finalitat de que siguen capaces d’identificar aquest tipus d’iniciatives en la província de Castelló. El projecte s’ha plasmat en la pàgina web pamapamcv.org, on es poden trobar tots els comerços de la província (també d’altres províncies i comunitats autònomes) que conformen la Guia de Consum Responsable en Temps de Crisi.

Setem és una ONG especialitzada en la denúncia sobre les injustícies del comerç internacional o l’explotació laboral que hi ha darrere de la roba que vestim. La Xarxa d’Economia Solidària és l’espai de trobada de moltes organitzacions amb l’objectiu d’enfortir el moviment de l’economia solidària. Pam a Pam va nàixer com a resposta a aquells que s’acostaven a Setem per a preguntar com podien consumir de forma responsable.