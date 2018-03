La Veu del Nuleret i la Nulereta cerca als millors artistes infantils del poble

L ‘Ajuntament de Nules convoca per segon any consecutiu el concurs de La Veu del Nuleret i la Nulereta amb el qual es pretén acostar la música al públic amateur infantil i juvenil de la població. Aquest concurs està dirigit als xiquets i a les xiquetes de la localitat en edats compreses entre els 9 i 18 anys, de manera que els interessats poden fer la inscripció corresponent al registre de l’Ajuntament de Nules fins al 23 de març.

«Aquest concurs és una oportunitat que dóna l’Ajuntament als joves del nostre municipi amb qualitats interpretatives musicals perquè puguen promocionar aquest talent de manera professional. L’objectiu principal del concurs és la selecció de la millor veu i interpretació», comenta la regidora d’Infància i Joventut, Rosa Ventura.

diverses fases

El concurs està compost per diverses fases, com ara l’inscripció, les audicions generals, la semifinal i la gran final. Els concursants poden participar-hi de manera individual o amb duet, encara que queden exclosos els artistes professionals, és a dir, els que han gravat i distribuït per a la seua comercialització un o dos discos amb anterioritat.

Els alumnes seleccionats rebran classes de formació per a millorar la veu i la tècnica vocal, i al mes de maig hauran de fer una exhibició davant el jurat que seleccionarà un màxim de 10 concursants que passaran a la Gran Final.

Hi haurà un primer premi de 500 euros i participació en un concert amb la Banda Societat Artística Nulense i gravació del disc La veu del nuleret i la nulereta per a la millor veu i interpretació juvenil per als concursants de 13 a 18 anys. Un altre primer premi de 500 euros i gravació del disc per a la millor veu i interpretació infantil per als participants de 9 a 12 anys. I un premi de 200 euros i gravació del disc per a la millor promesa.

A més els 10 classificats també participaran en la gravació del disc i rebran un diploma.

jurat de luxe

El jurat d’aquest certamen estarà format per l’alcalde de Nules, David Garcia Pérez, que serà el president; pel professor de conservatori Vicente Vinaixa Ballester; pel director de la banda de la Societat Artística Nulense, Antonio Reyero Vilar; pel director d’orquestra, Miguel Ángel Martínez Montes; per la soprano Arantxa Martínez Gavara, i pel productor musical Alexis Imbernón Chabrera, tots ells actuaran de vocals; mentre que la secretària del jurat i la coordinadora del concurs serà la professora de dansa i especialista en expressió corporal i interpretació, Rosa Gavaldá Ripollés.