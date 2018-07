El Consell se marca 50 nuevas medidas para mejorar la administración

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, acompañados por el resto de miembros del Consell, han presentado tras el Seminari de Govern - Estiu 2018, un nuevo plan de objetivos del Consell para el próximo semestre.



El documento consensuado, que cuenta con 50 medidas para impulsar el próximo semestre, contempla un grueso de actuaciones encaminadas a la actualización y modernización de la administración pública, así como al análisis y prospección del futuro de la Comunitat Valenciana.



En el acto, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Biar, el president ha definido estos seminarios, que el Consell celebra desde el inicio de la legislatura, como "una nueva forma de entender la gobernanza" ya que, como ha apuntado, "el Gobierno tiene que ser permanentemente transparente, dar cuentas y marcarse objetivos de autoexigencia".



"Estos 50 objetivos forman parte de un itinerario que sigue pasando etapas y que no se va a parar este año porque el Gobierno valenciano no está ni estará cerrado por elecciones", ha remarcado Puig.



Puig, que ha agradecido la hospitalidad recibida de los municipios de Castalla y Biar, ha señalado que las nuevas medidas presentadas en este seminario son "un paso más en la agenda valenciana para la prosperidad social y para un futuro sostenible donde todos los valencianos y valencianas tengan su espacio".



Por su parte, la vicepresidenta Mónica Oltra ha señalado que el Consell ha establecido en este seminario "muchos objetivos que tienen que ver con los datos y la estadística", una vez atendidas desde la Generalitat "situaciones de emergencia" en el ámbito de la "recuperación de derechos".



Oltra ha destacado en la conclusión del Seminari que este encuentro demuestra que el Consell asume compromisos con la ciudadanía y que no gobierna "desde la ocurrencia y la improvisación", como, según ha asegurado, "pasaba en épocas anteriores".



Respecto a los objetivos marcados en el inicio de la legislatura, Oltra ha calificado como "muy satisfactorio" el grado de cumplimiento de los mismos, ya que de los 288 fijados, se ha cumplido un 91,32%. "Estos datos demuestran que el Govern del Botànic cumple con sus compromisos", ha afirmado.



Batería de medidas



El Seminari de Govern - Estiu 2018 se ha clausurado con la exposición de los objetivos para el próximo semestre organizados por consellerias.



Desde Presidencia se plantean objetivos como la puesta en marcha de un programa de viabilidad financiera para los municipios con problemas para la sostenibilidad de sus servicios públicos o el impulso del proyecto Destinos Turísticos Inteligentes, a través de la Oficina de destinos inteligentes y el programa Playas Inteligentes.



Por su parte, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas organizará el Foro internacional de regiones y municipios europeos y de las riberas mediterráneas por una política migratoria alternativa y presentará un plan de formación para favorecer la profesionalización de los cuidadores de personas dependientes en el entorno familiar.



En cuanto a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, tiene como objetivos para los próximos meses la implantación de la cita previa para ayudar a la ciudadanía en la tramitación de sus obligaciones tributarias, así como la revisión y actualización del inventario de bienes inmuebles de la Generalitat.



Por otro lado, la Conselleria Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas se ha comprometido a aprobar un nuevo decreto de condiciones de trabajo para su personal, ya que el último se aprobó en 2006, así como a elaborar un programa de ayudas para rejuvenecer su plantilla.



Desde Educación se elaborará un inventario del patrimonio de la Guerra Civil que permitirá establecer el estado de conservación y su catalogación para evitar la actual dispersión. Además, se pondrá en marcha un plan de fomento de la formación profesional como motor de innovación y de ocupación, que contará con una línea de ayudas a la innovación pedagógica en este ámbito y del programa AvantFP para acercar la formación al tejido productivo.



Por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se elaborará una norma autonómica para regular la publicidad y propaganda de productos y servicios sanitarios que no cuenten con evidencia científica ni cumplan los debidos requisitos de veracidad, claridad e información. Además, también se publicará la Estrategia Oncológica Pediátrica, con el objetivo de generar entornos amables que reviertan en el bienestar de los niños y niñas que están en tratamiento.



La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se centrará en el Plan Valenciano de Estadística, que servirá para modernizar la base de estadística de la Generalitat y sus organismos, una información que estará disponible para la ciudadanía. Desde el Servef también se impulsará un debate público sobre el futuro del trabajo en la Comunitat para realizar un análisis que permita identificar los retos y oportunidades para mejorar la economía valenciana.



En materia de Agricultura se elaborará un catálogo de suelos forestales para proteger el bosque y se elaborará un plan contra el desaprovechamiento alimentario para propiciar una adaptación del modelo de producción y consumo a la economía circular y el desarrollo sostenible.



De entre las medidas que llevará a cabo los próximos meses la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio destaca la aprobación de un reglamento para la creación del Observatorio de la Vivienda y Segregación Urbana para garantizar la existencia de un parque público de vivienda suficiente. Además, se redactará el Estudio del Sector Logístico de la Comunitat, para determinar su situación actual.



Desde la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación impulsarán la Iniciativa Empresarial para la Ética y el Buen Gobierno con el objetivo de reflexionar sobre la prevención de la corrupción en el ámbito empresarial y de las administraciones públicas. También se celebrará el Congreso de las comunidades valencianas al exterior, donde se presentarán propuestas orientadas a mejorar el conocimiento mutuo entre los residentes en la Comunitat y los valencianos en el exterior.