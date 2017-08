Albiol acusa al Govern de usar los atentados a favor del 'procés': "Nos cabrea"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado este viernes al Govern de utilizar los atentados terroristas de la semana pasada en Barcelona y Cambrils a favor del proceso soberanista, algo que ha confesado que le "cabrea e indigna".

Albiol, en una entrevista en RNE, ha considerado que los Mossos d'Esquadra "han demostrado que están a la altura", y ha contrapuesto esta actitud con la del Ejecutivo de Carles Puigdemont. El dirigente conservador se ha mostrado "preocupado" por "la utilización política que se le quiere dar por parte del Govern y su entorno" a "ese buen trabajo más allá de algunas lagunas previas que parecen haber existido y que se deberán aclarar".

Así, Albiol ha contrapuesto el "ejemplo de responsabilidad" de los partidos constitucionalistas, en alusión a PP, Ciudadanos y socialistas, frente al "entorno del Govern y miembros de la estructura de la Generalitat", que, a su juicio, han "intentado utilizar lo que estaba ocurriendo en favor del proceso" independentista.

"Esas salidas de tono y la utilización política desde personas de la Generalitat son las que nos cabrean e indignan", ha añadido el presidente de los populares catalanes, que sobre la actuación de los Mossos ha opinado que "es evidente que en algunas cuestiones no se ha estado lo afortunado y diligente que parece y no se han evaluado determinados riesgos", dudas que en todo caso "no empañan su éxito policial".

Albiol también ha criticado que el director de los Mossos "haya desaparecido" durante los días posteriores al atentado; y ha calificado de "mezquino, injusto, maltrato e insulto" que se entregue la Medalla de Honor del Parlament a los Mossos y se haya excluido a Policía Nacional y Guardia Civil por "cuestiones ideológicas".

ADVERTENCIA A LA ALCALDESA DE BADALONA

En lo que concierne al futuro del proceso independentista, ha "lamentado" que los atentados "no harán cambiar la hoja de ruta" del soberanismo, pero ha dejado claro que el "referéndum no se celebrará", además de que "digan lo que digan, la Generalitat no tiene urnas, ni censo, ni mayoría social ni apoyo internacional".

Asimismo, el líder del PPC ha amenazado con denunciar a la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, si el ayuntamiento utiliza sus datos personales para un censo para la celebración del 1-O. "Como tenga la tentación de poner mis datos en un censo, automáticamente, el día 1 le pongo una denuncia", ha avisado.