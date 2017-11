Albiol insiste en que TV-3 "tiene un problema de imparcialidad serio"

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha acudido al plató de 'Els Matins' de TV-3 y ha vuelto a cargar contra la televisión pública después de proponer el cierre de la cadena para "volverla a abrir con gente normal". Albiol ha insistido en que TV-3 tiene un "problema de imparcialidad serio" y ha propuesto "refundar" los medios de comunicación públicos.

El líder del PP de Cataluña ha matizado sus declaraciones y ha precisado que en ningún momento quiso decir que los trabajadores de la cadena no eran personas normales, sino que quería criticar la manera de funcionar de la televisión. Ha ejemplificado que, a su parecer, los presentadores son "agitadores" del independentismo y que el director, Vicent Sanchis, es un "activista" de esta causa.

El popular ha asegurado que los criterios de imparcialidad "dejan mucho que desear" y que por eso incluirá en su programa un modelo de televisión y radio pública "que sean como la sociedad catalana: plurales".

En este sentido, ha insistido en que no hay imparcialidad y ha puesto como ejemplos encontrarse en la fachada del edificio de la televisión "un cartel que dice 'Democracia'", que hay programas infantiles que explican "qué son los presos políticos en vez de donde están los ríos" o que haya presentadores que sean "agitadores" del proceso soberanista y que se pronuncien "públicamente" y "siempre" a favor.

"No he visto ningún profesional que se pronuncie a favor de los constitucionalistas", ha declarado. Al ser preguntado sobre cual es el su modelo de televisión pública, Albiol ha explicado que él cambiaría la programación y los criterios para escoger la dirección y sus órganos. Sobre el director, ha dicho que deberían primar los criterios "más técnicos" ya que ha denunciado que no puede ser que sea un "activista" del independentismo.

Al ser preguntado sobre el hecho que el actual director de RTVE de Cataluña, Eladio Jareño, haya sido trabajador del PP, Albiol ha dicho que el haber trabajado en un partido no impide que después pueda dirigir un medio de comunicación público y ha añadido que la diferencia es que Jareño "no ha sido ningún activista", ni se le ha visto en tertulias "haciendo proclamas a favor del PP".