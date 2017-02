Ana Mato niega haber recibido regalos de la trama 'Gürtel' y se desvincula de su exmarido

La exministra de Sanidad Ana Mato aseguró este lunes que ella pagó todos los viajes familiares que ella contrató y que era "responsabilidad" del entonces su marido, Jesús Sepúlveda, pagar lo que él contrataba: viajes y decoración de cumpleaños y de la comunión de su hija. "Si a alguien se lo regalaron, fue a él, no a mí", aseveró ante las preguntas de las acusaciones. El PP, representado por su abogado, Jesús Santos, se negó a contestar y se remitió a su escrito de defensa y a sus alegaciones en cuestiones previas, en las que pidió la nulidad de actuaciones. Su actitud llevó a la Fiscalía a reprocharle "su actitud evasiva y resistente" y le anunció que ello le lleva a considerar "confeso" al partido.

Mato fue la primera partícipe a título lucrativo de los delitos juzgados en el 'caso Gürtel' que compareció ante el tribunal, después de que les citara "expresamente" en su calidad de responsable civil. De hecho, sus respuestas evasivas sobre los cumpleaños de su hija le valieron una advertencia por parte de la fiscala AnticorrupciónConcepción Sabadell, relativa a que si un partícipe a título lucrativo no contesta puede ser declarada "confesa", según el artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando le llegó al turno al PP y negó a contestar a cualquier pregunta, la fiscala le dijo que le "tenía por confeso", lo que supone admitir que se lucró de los delitos de la Gürtel.

JOSE LUIS ROCA

Ana Mato, esta mañana, prestando declaración ante el juez.

La exdirigente del PP, que se había ahorrado hasta ahora el 'paseíllo' ante la prensa al renunciar a su derecho a asistir al juicio, puesto que los responsables civiles pueden evitar ese mal trago, acudió este lunes a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, con más de una hora de antelación. La fiscalía, que le reclama 28.467,53 euros, le preguntó por los coches de su exmarido, las fiestas de cumpleaños y la comunión de su hija.

Mato siguió una línea de defensa consistente en que tenía acordado un reparto de gastos, porque el matrimonio disponía de ingresos "independientes" y que su exmarido debía pagar lo que le correspondía; si no hubiera sido así, sería únicamente "responsabilidad" de él. Así, los coches, un jaguar y un rand rover que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, dice haberle regalado al exalcalde de Pozuelo de Alarcón sólo eran responsabilidad de él. La exministra que admitió que no le habían llamado la atención los vehículos sólo dijo: "El coche le corresponde pagarlo a quien se lo compra". Fue el único momento en que se permitió una media sonrisa durante su declaración.

CUMPLEAÑOS

Según la exministra, la decoración de las fiestas de cumpleaños de su hija pequeña, "que cumple años todos los años", correspondía a su exmarido, que era el que debía pagarlos y si no lo hizo, fue responsabilidad suya.

"Soy independiente económicamente. Tengo mi propia nómina desde los 20 y pocos años. Nos repartíamos los gastos. Nos hacíamos de manera íntegra de ciertos gastos. Los colegios los pagaba íntegramente yo. Los viajes los pagaba íntegramente él. Siempre he pagado absolutamente todos mis gastos y mi vehículo a él. El coche le corresponde pagarlos a quien se lo compra", aseguró. "Siempre he dado por hecho que cuando alguien se encarga de unos gastos le corresponden a él. Si se los regalan, se los regalan a él", agregó.

OTROS PARTÍCIPES

También comparecieron el PP y Gema Matamoros, exedil en Las Rozas y esposa del que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, uno de los 37 acusados en este macrojuicio y que se enfrenta a 50 años de cárcel. Al partido, la fiscalía le reclama 245.492 euros por los beneficios que obtuvo de Gürtel a través de sus exalcaldes en Pozuelo y Majadahonda. El abogado del Partido Popular, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, anunció que él actuaría como representante legal del partido y que se remitía a su escrito de defensa y a las alegaciones en las que pidió la nulidad del procedimiento.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha justificado que el abogado no declarase al considerar que "no puede hablar de unos delitos que no conoce". El partícipe a título lucrativo, ha añadido Cospedal en declaraciones a La Sexta, es una figura que precisamente exige no tener conocimiento del delito que se juzga. "Que se dé por confeso al partido en le reconocimiento de la comisión de un delito yo no lo comparto", ha recalcado.

La Fiscalía considera que Mato se benefició de determinados regalos que Correa le hizo a su entonces marido y que consistieron en viajes, fiestas y celebraciones para toda la familia. En similar situación se encuentra la mujer de Ortega, a la que la Fiscalía ha pedido el pago de 45.066 euros. Matamoros sostuvo que "tenía un sueldazo", al trabajar en "dos universidades y el ayuntamiento de Majadahonda" y su marido también, como alcalde de la localidad, llegando a ganar "12.000 euros al mes" entre los dos, que "fundían". De los viajes se ocupaba su marido y aseguró que había llevado al juicio el bolso de Louis Vuitton que le regaló el cabecilla de la trama y que equiparó con los regalos de cumpleaños que ellos hacían al otro matrimonio.

TRES DÍAS DE SUSPENSIÓN

Tras la comparecencia de los responsables civiles, el tribunal tenía previsto empezar el martes con los testigos, pero la condena impuesta en el 'caso Fitur', la rama valenciana de Gürtel, a los principales acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional --Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'el Bigotes'-- ha motivado la suspensión de las sesiones programadas después del lunes. El juicio continuará el próximo 24.

Los tres han sido citados el martes por el tribunal valenciano que les ha condenado ahora para la celebración de una comparecencia en la que se determinará si ante la gravedad de las penas impuestas, 13 años a Correa y Crespo y 12 años para 'El Bigotes', deben ingresar en prisión.

Una vez se clarifique su situación, el tribunal fijará nueva fecha para los testigos. Han sido llamados alrededor de 300, entre ellos cinco exministros --Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas--, y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.