Anticorrupción pide prisión para Oleguer Pujol

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves prisión para Oleguer Pujol tras su declaración en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales en la operación de compraventa de oficinas del Banco Santander. El benjamín del clan Pujol es el primero de la familia que se enfrenta a una medida de semejante gravedad en el caso Pujol, en el que está imputada toda la familia y sólo se había impuesto la retirada de pasaporte al hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola.



Según fuentes jurídicas, el ministerio público, representado en esta parte de la causa por los fiscales Anticorrupción José Grinda yJuan José de Rosa, han reclamado esta medida cautelar para evitar el riesgo de reiteración delictiva, al entender acreditado que ha seguido blanqueando dinero pese a estar ya imputado en el procedimiento desde junio de 2015 por el juez Santiago Pedraz. No advierten, en cambio, que exista riesgo de fuga o de destrucción de pruebas para justificar el ingreso en prisión de Oleguer Pujol. La acusación que ejerce Podemos no se ha adherido a la petición fiscal, al entender que no llevan suficientemente tiempo personados para solicitar una medida tan gravosa.

Entre los indicios que han tenido en cuenta los fiscales para pedir la prisión figuran la maniobras que realizó para ocultar los ingresos que había recibido con la operación y que en la regularización fiscal que realizó en noviembre de 2012 no incluyó el dinero que tenía en Andorra, que superaba los 100 millones de pesetas. En marzo de 2013 hizo una declaración del 720 de bienes en el extranjero y tampoco incluyó las cantidades que tenía el Principado. Sólo lo hizo en 2014 en una complementaria extemporánea. También regularizó una cuenta en Miami, que justificó diciendo que primero había intentado abrirla en La Caixa y ante la imposibilidad recurrió a la ciudad estadounidense. Durante el interrogatorio admitió que allí había llevado el dinero que adquirió con bonos del Estado.

NUEVA CITA A LAS 16.30



A las 16.30 horas, Oleguer Pujol y su abogado, Cristóbal Martell, que defiende al resto de su familia, deben comparecer de nuevo ante el juez José de la Mata, que les comunicará su decisión sobre la petición de la fiscalía.

El benjamín del expresidente Jordi Pujol ha declarado durante más de cuatro horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en relación con la adquisición de más de un millar de sucursales del Banco Santander, hechos por los que ayer declararon ante el juez también como imputados de blanqueo, los empresariosJavier de la Rosa (hijo del empresario catalán del mismo nombre) y José María Villalonga padre e hijo, que también admitieron haber cobrado la comisión en negro y haber regularizado después su situación.

Fuentes jurídicas señalaron que Oleguer Pujol ha sido interrogado extensamente por los fiscales Anticorrupción en relación con todas las empresas con las que ha tenido relación. Su línea de defensa era similar a la que ayer mantuvieron los De la Rosa y los Villalonga, consistente en admitir el cobro de 2,6 millones de euros en concepto de comisión por buscar compradores para uno de los cinco lotes que ofertaba el Santander. La cantidad se ocultó a través de una estructura societaria internacional, pero ya lo había regularizado todo en 2012.

De esta forma, la defensa trataba de neutralizar la acusación de blanqueo que sólo se puede sustentar si se determinar el origen ilícito del dinero blanqueado, que es la clave del caso y que el juez considera que procede de comisiones pagadas al clan Pujol por empresarios que resultaron adjudicatorios de contratos públicos de la Generalitat.

PRIMERA DECLARACIÓN JUDICIAL



Se trata de la primera vez que Oleguer Pujol declara ante el juez para dar explicaciones sobre sus inversiones inmobiliarias. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que utilizó dinero familiar que provenía de comisiones ilegales. Ya fue citado en junio del 2015 por el magistrado Santiago Pedraz, quien hasta hace poco llevaba su investigación, pero la comparecencia fue suspendida a la espera de un informe de la UDEF. De la Mata asumió la causa y envió a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por delito fiscal a su socio, Luis Iglesias.

De la Mata unió esta investigación a la que tiene abierta contra el resto de sus hermanos y sus padres al considerar que el dinero que utilizó el benjamín para sus inversiones millonarias procedía "de un lugar común a sus hermanos", de cuentas familiares abiertas en Andorra. El magistrado no cree la versión de la familia de que el dinero procede de la herencia familiar.