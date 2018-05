'Aprovechategui': el nuevo palabro de Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a aprovechar su intervención ante un micrófono para marcar estilo, y lo ha hecho utilizando un vocablo de uso popular que la Real Academia de la Lengua (todavía) no tiene incluido en su diccionario: 'aprovechategui'.

Rajoy ha tirado de palabreja durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, en una respuesta al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

El dirigente naranja le ha atacado por no haber recurrido el voto delegado del 'expresident' Carles Puigdemont y del diputado de ERC Toni Comín, un reproche que ha sentado muy mal al jefe del Ejecutivo, que ve como cada día que pasa Ciudadanos va comiendo terreno al PP en las encuestas. Rajoy se ha revuelto contra Rivera y le ha acusado de intentar sacar rédito electoral de un conflicto, el catalán, en el que ha asegurado que el Gobierno "no es sospechoso de nada".

Sin escrúpulos

"Escenificar un supuesto desacuerdo no tiene ningún interés (...). Esto no le da un voto, le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no le tome en serio porque ve que usted está haciendo de aprovechategui en un tema importante", ha soltado Rajoy.

'Aprovechategui' es una palabra que se utiliza en el lenguaje coloquial, especialmente en el País Vasco. Se suele utilizar para referirse a alguien oportunista, que saca beneficio de circunstancias favorables, normalmente sin escrúpulos.