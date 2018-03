Arrimadas, a Turull: "Usted no es creíble ni para los suyos"

Si el miércoles Inés Arrimadas ya consideraba una "vergüenza" la forma como se había convocado apresuradamente la investidura de Jordi Turull, no iba a bajar el listón su partido este jueves. A primera hora de la mañana Ciutadans reclamaba que se convocara a la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament con el objetivo final de que se suspendiera el pleno de la tarde, pero Roger Torrent hizo oídos sordos de la reclamación. De ello se quejó al empezar la sesión el portavoz naranja, Carlos Carrizosa, quien ya esbozó por donde iría después la líder del partido: a degüello contra un candidato "que no es creíble", que "no se ha creído ni su propio discurso de investidura".

Las palabras del aspirante de JxCat, sin grandes aventuras y cargadas de reminiscencias de la era pujoliana, sirvieron a Arrimadas para interpelar con dureza a su contrincante. "Usted ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo con su discurso. No ha venido con la valentía de reconocer la verdad, que no hay república ni Arcadia feliz; ni ha venido a decir nada sobre la independencia ni defenderla", le asestó, no sin antes empezar con otro golpe bajo: la dirigente naranja subrayó sin piedad ninguna que ni los independentistas quieren realmente a Turull como candidato, y no porque antes hayan preferido a Carles Puigdemont o a Jordi Sànchez, sino que solo lo han puesto en la casilla de salida para "mantener el lío" con el Estado teniendo en cuenta las perspectivas judiciales que se le avecinan. "Si usted no tuviera este viernes una cita en el juzgado, no estaría aquí. Usted no está aquí para ser presidente y lo sabe", le lanzó.