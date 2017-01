Artur Mas: "Yo no me autodescarto como Puigdemont"

Después de unas semanas en las que se ha abierto el debate sucesorio después de que Carles Puigdemont reiterase su negativa a presentarse a la reelección, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha dejado abierta la puerta a una nueva candidatura. "Yo no me autodescarto como Puigdemont", ha manifestado en declaraciones a RAC-1.

Mas ha considerado que en las actuales circunstancias del proceso soberanista "nadie se tiene que descartar". "Y yo tampoco", ha insistido, vinculando su futura decisión a cómo se desarrollen los acontecimientos. "A nivel de país, no estamos en un momento para decir 'no quiero saber nada' o 'ya se me ha pasado la hora'. Estamos en un punto tan decisivo que tenemos que estar en la medida que sea necesario", ha abundado, al tiempo que ha considerado que todavía es "prematuro" avanzar decisiones y que él no es "la única opción".



"QUIEN DESAFÍA AL ESTADO, LA PAGA"



Por otra parte, el 'expresident' se ha mostrado "absolutamente convencido" de que tanto él como las 'exconselleres' Joana Ortega e Irene Rigau serán inhabilitados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por organizar el proceso participativo del 9-N del 2014. Y ha denunciado que en este proceso "se juzgará no la independencia, sino el derecho a decidir, se juzgará a unas personas por una ideas y no por desobedecer al TC".

En opinión de Mas, "la sentencia está prerredactada". "No digo que está redactada porque queda feo", ha añadido, antes de revelar una conversación en la que una alta instancia del Gobierno central le advirtió: "Quien desafía al Estado, la paga".

Sobre el referéndum que está impulsando Puigdemont, el presidente del PDECat ha confiado en que sí se celebrará y ha avisado que si los partidarios del 'no' rechazan ir a votar, corren "un riesgo muy grande" de que el 'sí' gane con una amplia mayoría.



REPROCHE A LA CUP



Mas también ha aprovechado la entrevista para arremeter contra la CUP y reprochar a sus miembros que no hayan cumplido el acuerdo de investidura firmado con Junts pel Sí. "Dijeron que nunca votarían con de los partidos contrarios al derecho a decidir y mire qué pasó el año pasado con los presupuestos. Incumplimiento flagrante del acuerdo. Veremos qué pasa con los de este año", ha manifestado.

Y ha calificado de "falsas" las afirmaciones de Anna Gabriel acusando a Junts pel Sí de intentar eliminar a la CUP. "Si se hubiera querido eliminar a la CUP se habría convocado elecciones para disminuir su peso en el Parlament, en lugar de intentar llegar a acuerdos con ellos", ha puntualizado, al tiempo que ha considerado que los anticapitalistas deben "entender cuál es su fuerza" en el Parlament y no pretender que sus tesis "sean las últimas que prevalezcan".