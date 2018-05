Así criticó Pablo Iglesias a los políticos que viven en chalets: es "peligroso"

Pablo Iglesias e Irene Montero han comprado un chalet de 600.000 euros en Galapagar pero, hace solo seis años, el líder de Podemos criticaba con dureza a aquellos políticos que viven en residencias similares a la ahora suya.

En una entrevista con Ana Rosa Quintana para Telecinco, el secretario general morado corría con la periodista por un parque de Vallecas y ahí desgranaba sus opiniones sobre quienes elegían casas de lujo para residir en lugar de barrios obreros

"Me parece peligroso el rollo de aislar a alguien... Entonces no saben lo que pasa fuera. Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público...", afeaba Iglesias, relacionando esta opción habitacional con una supuesta desconexión de la sociedad que tenían que gobernar. Ahora, seis años después, Iglesias y Montero optan -precisamente- por lo criticaban.

Más críticas en Twitter

Además de estas palabras televisivas, Iglesias también se sirvió de Twitter para criticar al ministro Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros. "¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?", aseguró entonces.

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo? http://t.co/4EhKia0d vía @el_plural — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de agosto de 2012

Iglesias fue todavía más allá en las respuestas que daba en esta red social:

Sus explicaciones

En un comunicado público, la pareja ha dado explicaciones sobre esta presunta contradicción. El líder morado subraya que pagarán "para comprar una casa en la que vivir, no con la que especular. Y en todo caso siempre hemos afirmado que a los ministros y a cualquier cargo público hay que criticarles por sus políticas o eventualmente por su corrupción, no por gastarse su dinero en lo que quieran mientras lo hagan de forma honrada".

@Pablo_Iglesias_ pues hombre, digo yo que este señor podrá hacer lo que le de la real gana con su dinero, no? O ahora queremos prohibir eso? — Muly (@muly_) 20 de agosto de 2012

"Si me preguntan pienso que un ministro debe comprar vivienda para vivir y no para especular, lo pienso hoy y ayer y lo seguiré defendiendo", ha defendía Montero este jueves.