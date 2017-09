Assange y Pérez-Reverte se enzarzan en Twitter por el 1-O

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el escritor Arturo Pérez-Reverte han mantenido este domingo una agria polémica en Twitter a raíz del referéndum en Cataluña. Assange, que ha multiplicado últimamente en las redes sus opiniones a favor del movimiento independentista, ha ilustrado uno de sus tuits, escrito en catalán y en inglés, con la imagen del estudiante chino que desafió a los tanques en la plaza de Tiananmen en 1989 y ha escrito:.

Espanya, això no funcionarà a #Catalunya. Els catalans tenen dret a l'autodeterminació. Els arrests només unifiquen i enforteixen. pic.twitter.com/HNdIG43S27 — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Pérez-Reverte, conocido también por sus polémicas en la red social, ha criticado el uso de esa fotografía, ha subrayado "la ignorancia de Assange" sobre Cataluña y España y le ha llamado "perfecto idiota".

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Assange ha abundado en la polémica con con otro tuit, en el que ha escrito que "incluso sus insultos son plagiados de la pared del lavabo".

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Pérez Reverte ha replicado: "No todos tenemos la experiencia de vivir en lavabos, embajadas y sitios cerrados, como usted, señor Assange", ha escrito, en refencia al encierro que mantiene el activista en la embajada ecuatoriana de Londres, donde lleva ya cuatro años, para evitar ser extraditado a Suecia por una acusación de violación que él niega.

We do not all make our experience of living in toilets, embassies and enclosed places, as you do, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

En las últimas semanas, Assange está manteniendo un gran activismo en la red a favor del movimiento independentista. Horas antes de ensarzarse en esta polémica con Pérez Reverte había condenado el registro por parte de la Guardia Civil en el semanario 'El Vallenc', considerándolo "indignante".

Outrageous: Spain charges Catalan newspaper editor for supporting Catalan's independence referendum on October 1. https://t.co/4OsBr7tHH6 — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Assange, al frente de Wikileaks, fue el responsable en el 2010 de la mayor divulgación de la historia de cables secretos de la CIA en el 2010. Pero sus actuaciones recientes son más dudosas.

El año pasado, Wikileaks filtró tambien los correos electrónicos privados de la candidata demócrata Hillary Clilnton, y durante la campaña electoral francesa difundió el pirateo a la sede electoral del entonces candidato Emmanuel Macron. Ambas filtraciones tenían la pretensión de beneficiar a Donald Trump y a Marine Le Pen.