La Audiencia Nacional investiga las palabras de Pujol en su homenaje

El juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la fortuna de la familia de Jordi Pujol se ha fijado esta vez en el acto de homenaje al exmandatario catalán que se celebró el 7 de mayo pasado. Los medios de comunicación informaron entonces de que el expresidente explicó que "el dinero no declarado que poseía en el extranjero tenía que servir como previsión para un posible exilio". Primero la fiscalía y ahora el juez que se encarga del caso se han fijado en esta frase y han requerido a las fuerzas de seguridad del Estado que intenten averiguar si existe "cualquier medio audiovisual, grabación o escrito" que permitan constatar las manifestaciones vertidas por Pujol, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El expresidente catalán reapareció en la noche del 7 de mayo en un acto que le organizaron sus amigos y fieles. Pujol, que tomó la palabra al final del acto, defendió que durante los 23 años que estuvo al frente de la Generalitat se dejaron "huellas sólidas" que marcaban el camino a seguir para conseguir una Cataluña mejor, como la asunción de competencias en materia de prisiones, policía y sanidad. A la vez, admitió: "Me siento insatisfecho por muchos motivos y dolido conmigo, no con vosotros, no con el país". Según algunas informaciones, en su discurso se refirió a los fondos que la familia tenía en el extranjero.

LA CONFESIÓN

En su carta de julio del 2016 en la que admitía que su familia había mantenido fuera de España y sin declarar una herencia millonaria, Pujol sostuvo que era una herencia legada de su padre, que dispuso "como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero" fuera destinado a sus siete hijos y a su mujer. Su padre, alegó, vivió "la época difícil" de la guerra civil y la posguerra y "tenía miedo de lo que podía pasar", en especial a "un político muy comprometido".