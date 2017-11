La Audiencia Nacional niega al Congreso información de la 'Gürtel'

La Audiencia Nacional no facilitará a la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la presunta financiación ilegal del PP informes policiales del 'caso Gürtel' y de los 'papeles de Bárcenas'. La Sección Segunda de lo Penal ha decidido, por cuatro votos a favor y uno en contra, remitir a la Cámara únicamente los autos judiciales, informó Efe.

En un auto del pasado 22 de noviembre que trascendió ayer, apunta al "carácter reservado de las diligencias sumariales hasta la apertura de juicio oral". Y rechaza "el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos que asisten a los sujetos del proceso". El tribunal se refiere así a los acusados "cuya presunción de inocencia podría verse comprometida" por una " investigación paralela no sujeta a las garantías del sujeto penal". Los jueces que han suscrito el acuerdo son María José Rodríguez Duplá, Ángel Hurtado, Julio de Diego y Juan Pablo González.

LA DISCREPANCIA

No estuvo de acuerdo con ese criterio José Ricardo de Prada, que emitió un voto particular. El magistrado progresista consideró que no existe "ninguna razón jurídica válida que ampare la negativa del tribunal de aportar la información solicitada". La remisión de esos datos a la Cámara baja no implica, sostuvo, "la difusión o divulgación indiscriminada de esta". Además, subrayó que esas comisiones de investigación "se limitan a depurar responsabilidades políticas" y sus dictámenes no son vinculantes en los tribunales.

El contenido del auto se conoció después de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional haya dejado fuera del tribunal que juzgará la caja b del PP a uno de los magistrados que forzaron la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una noticia que no acogieron nada bien los partidos de la izquierda. Mientras el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió no dudar de la independencia judicial, el PSOE mostró preocupación, Podemos culpó al Gobierno de injerencias en la justicia e IU se plantea impugnar el acuerdo.

LAS QUEJAS

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, tildó de "preocupantes" los cambios porque, concretó, "no ayudan a la imagen de credibilidad e imparcialidad" que debe transmitir la justicia. Un poco más allá fueron los podemistas, que consideraron que el Ejecutivo busca preservar los intereses del PP, un partido, recordaron, "acosado por la corrupción". IU, socio de Podemos en el Congreso, tachó la decisión de "duro golpe" a la imagen que merece la justicia.

El acuerdo aparta a Hurtado y De Diego. Este último fue uno de los que votaron a favor de que Rajoy declarara ante la justicia. El otro que forzó la comparecencia del presidente, De Prada, sí permanece, junto a los conservadores González y Duplá.

Los cinco magistrados de la Sala de Gobierno de la Audiencia aprobaron por unanimidad las normas de reparto presentadas por Duplá, que es la nueva presidenta de la Sección Segunda de lo Penal. Esta relevó a Concepción Espejel, que fue apartada del 'caso Gürtel' por su afinidad con el PP, aunque ascendió.