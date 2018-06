Aznar no se siente representado por el PP y se ofrece a unir el centroderecha

El expresidente José María Aznar, aprovechando la presentación de un libro a la que acudía, ha espetado que no se siente representado ya por el Partido Popular, pese a que se siente muy orgulloso de sus años de Goberno y de haber dirigido el PP. Según dijo, está muy agradecido a los dirigentes que le acompañaron entonces, a los españoles que le votaron y a su partido.

Para Aznar, España vive una crisis por la secesión por un intento "golpe de Estado" desde Cataluña, una "rebelión" que no ha sido desmantelada. "Dije que si después de intevenir Cataluña para convocar las elecciones allí el golpe seguía, la situación sería peor que antes. Pues mantengo que el golpe sigue".

Es cierto, dice el expresidente, que ha habido una intervención del Estado y una judicial, pero Aznar avisa de que no ha vuelto la normalidad institucional y que esa no va a venir por concesiones, sino "despues de haber desmantaleado completamente el movimiento secesionista con todo lo que eso implica, con todos sus apoyos [...]. Y si no se hace eso no se está haciendo lo suficente para que España gane a los golpistas".

Aznar cree que hay una segunda crisis, la de partidos, que no es exclusiva de España. "Aquí tenemos una crisis del sistema de partidos y hay que reflexionar sobre qué hacer: me parece indispensable y necesario la reconstrucción de un centro-derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que conecte con el electorado de nuevo y defienda intereses españoles". "El centro-derecha español hoy ha sido desmantelado, está divido y enfrentado. La superación de esta situación me parece esencial".

En este contexto, el expresidente sacó a colación que él ya advirtió de que el PP debía reaccionar para poder hacer frente a esta crisis y se ofreció para, desde su posición "actual" (lo repitió dos veces para no dar lugar a equívocos), ayudar a volver a unir ese sector electoral e ideológico.

En tercer lugar, Aznar apuntó que hay una crisis de liderazgo derivada de la de partidos y que hay que atender a esta circunstancia. "Cuesta entender que los que tienen peores resultados, lejos de asumir responsabilidades, son promocionados con las responsabilidades más altas de este país", en clara alusión a la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

"Por otro lado hay que saber que el victimismo es lo contrario de liderazgo y que quien lo ejerce no es si no victima de si mismo [...]. No han sido los mayoría de españoles los que han cambiado de posición, han sido los partidos los que han cambiado de posición y han sembrado el desconcierto entre muchos electores", añadió, ésta vez en clara alusión a Mariano Rajoy y el PP.