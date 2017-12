Borrell alerta sobre insistir en la independencia: "Llegaremos a las manos"

El expresidente del Parlamento Europeo y exministro socialista Josep Borrell ha advertido este martes sobre el riesgo que cree que supone insistir en la independencia de Cataluña y en la República.

"Continuar picando piedra, elegir un Govern con el mismo erre que erre de 'somos una república y haremos una república' es darse cabezazos contra la pared: la economía se acabará rompiendo y llegará un día en que llegaremos a las manos", ha afirmado en Lleida en un acto con empresarios de apoyo al candidato socialista en las elecciones al Parlament por esta demarcación, Òscar Ordeig.

"Aunque parezca el lobo feroz del independentismo, no tengo nada contra las personas que piensan que Cataluña se convierta en un estado independiente, pero no soy de la opinión de que la mejor solución sea convertirse en un nuevo estado", empezando por los costes de la esa transición, ha valorado, antes de anunciar que esta puede ser la última campaña en la que participe. "Me voy haciendo grande y ya es hora de ir retirándose un poco", ha explicado.

"DESINFECTAR LA HERIDA, NO A CATALUÑA"

Borrell también se ha referido a la polémica por su afirmación de que se tiene que desinfectar la herida que ha provocado el proceso soberanista en Cataluña: "Yo no he dicho que hay de desinfectar a Cataluña, lo que hay de desinfectar es la herida que tiene. Si no la limpiamos, tendrá efectos dramáticos".

"La frase se ha manipulado: no dije que había que desinfectar a los catalanes", ha agregado el socialista.

Borrell ha asegurado que si en Cataluña no gana el independentismo se vivirá una segunda transición y considerado que hace falta "inmensa inteligencia, inmensa cintura, capacidad de crear empatía", ya que si los dirigentes se instalan en la antipatía y se saltan la ley el problema no se resuelve.

También ha afirmado que lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña no ha sido positivo: "Los resultados están sobre la mesa, no son buenos desde ningún punto de vista, Cataluña no ha ganado la independencia y ha perdido gran parte de su autonomía. La recuperará, pero la ha perdido".