Calvo reconoce contactos con la Iglesia y la familia Franco para exhumar al dictador

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha confirmado este jueves contactos con la Iglesia, que gestiona la Basílica del Valle de los Caídos, y la familia de Francisco Franco para retirar sus restos de este monumento.

En una entrevista en TVE, ha asegurado que la exhumación de los restos mortales del dictador "tiene unos procedimientos que nadie se puede saltar". "Ahora estamos viendo las fórmulas jurídicas y luego llevaremos a cabo la acometida material que es trasladar esos restos", ha añadido Calvo.

A pesar de no concretar una fecha, la vicepresidenta ha señalado que espera que la retirada del ferétro de Franco se lleve a cabo "cuánto antes mejor" porque considera que la democracia "está tardando en dejar de tener en un lugar de honor a un dictador".

"Nos interesa hacerlo en la mayor brevedad posible, conviene no dar más vueltas y hacerlo de la manera más impecable y convertir así el Valle de los Caídos en un lugar de memoria común en el que encontremos el cierre de muchas heridas", ha subrayado la vicepresidenta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este miércoles en una conversación informal con periodistas en el Congreso que el traslado les pillaría seguro trabajando. Respondía así a una pregunta sobre si el traslado de los restos de Franco tendría lugar antes de agosto.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, afirmó este miércoles que la exhumación se realizará "de manera inmediata", para cumplir con la Ley de Memoria y con resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados.

Sin fechas concretas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reconoció este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha "hablado de fechas de exhumación" de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ni de quién podría ser el próximo presidente de RTVE.

Preguntado a su llegada al Pleno del Congreso de los Diputados, Iglesias reconoció a los periodistas que Sánchez no le ha avanzado que será probablemente este verano cuando se exhumen los restos de Franco, como sí hizo ayer en una charla informal con periodistas. "A mí me gustaría que fuera pronto", deslizó el líder de Podemos. Sobre el nombre del nuevo presidente de RTVE, contestó que "por el momento no" ha hablado con Sánchez de quién será el elegido.

Por lo demás, Iglesias no quiso valorar el incidente que tuvo lugar hace unas horas en Washington, cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, abandonó un discurso del todavía embajador español en EEUU y exministro de Defensa, Pedro Morenés, tras rechazar éste que el primero definiera como presos políticos a los independentistas catalanes.

"Desconozco el incidente, lo he escuchado por los medios de comunicación. Necesitaría conocerlo con más detalla para hacer una valoración", se excusó. Finalmente, sobre la destitución del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Fernández, detenido ayer en una operación contra la corrupción, Iglesias reiteró la tesis de Unidos Podemos anterior al cese. "Este Gobierno no se puede permitir la más mínima relación con la corrupción".