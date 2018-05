Camps asegura que los casos de la F1 "son puramente políticos" y acusa a Compromís y al PSPV

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha asegurado este viernes antes de declarar como investigado por la llegada y la gestión de la Fórmula 1 a València que se trata de "una cuestión puramente política" y ha acusado a Compromís de estar detrás de la denuncia inicial aunque fue Esquerra Unida quien la presentó, y al partido de Mónica Oltra y al PSPV, que ejerce de acusación particular, "de estar en contra de los intereses de los valencianos".

El exdirigente popular ha esquivado la pregunta de si sigue pensando que la F1 costó "cero euros" a los valencianos como prometió su gobierno cuando los informes hablan de un coste de cerca de 300 millones. "La rentabilidad de todos estos eventos es evidente", ha afirmado.

Respecto a Compromís ha dicho que "es un partido catalanista que quiere que en Barcelona haya F1 y no en València e hizo la denuncia, si eso no es política ya me dirán qué es".

Subsidiaria de Catalunya

Según el expresidente, Compromís "no quiere que València esté al nivel de Barcelona, siempre han creído que debe ser subsidiaria de Catalunya y les dolía profundamente la F1 porque era el (gran evento) que más daño les podía hacer a Catalunya y a su Gran Premio".

También ha dicho que València es hoy "una ciudad imposible" y ha mostrado su esperanza de que "el año que viene gobiernen otras personas que crean en la Comunidad Valenciana, en los valencianos y en el futuro de nuestra tierra".

Camps se ha comprometido a hablar con los medios a su salida. "Yo no tengo una casa fuera de València de 600.000 euros como Pablo Iglesias, así que aquí me tendrán siempre", ha anunciado.