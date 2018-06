El cardenal Omella confiesa que medió entre Rajoy y Puigdemont por el 1-O

El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha reconocido este sábado que medió entre el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y Carles Puigdemont, ante la convocatoria del 1-O y en los días previos a la declaración de independencia.

"He hecho lo que he podido, he hablado con unos y otros en aquellos momentos de tensión", ha declarado Omella en el programa 'El Divan' de Sílvia Cóppulo a Catalunya Ràdio. "Rajoy me escuchó muy bien. Y también el señor Puigdemont. Tanto uno como otro", ha precisado el cardenal, que también ha criticado la prisión preventiva de los líderes independentistas por "excesiva".

"Una prisión preventiva tan larga te abre muchos interrogantes. Lo mejor sería hacer el juicio lo antes posible o que al menos estuviesen cerca de Cataluña o en su casa esperando el juicio", ha manifestado.

El arzobispo de Barcelona ha querido mostrar su sorpresa por la puesta en libertad de los miembros de 'La manada': "Estoy consternado", ha afirmado.