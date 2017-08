La célula esperaba que se secara el explosivo para atentar contra la Sagrada Familia

La persona más próxima a los terroristas de Ripoll era Mohamed Houli Cheladi, por eso estaba con ellos cuando estalló el chalé de Alcanar, pero no lo suficiente como para correr la misma suerte que el iman Abdelaki es Satty. Por eso su declaración ante los Mossos, que ayer ratificó en su integridad ante el juez de la Audiencia Fernando Andreu, es tan importante. En ella afirma que sus amigos le dijeron que los explosivos para atentar contra monumentos entre los que citó la Sagrada Familia, no están listos porque se tenían que secar los explosivos.

Explicó que le habían dicho que para el islám destruir monumentos está bien y que él es un ignorante del islám y no sabe si es así. Pero, según su declaración, por monumentos también se refería a iglesias, contra las que añadió que se iba a atentar por la noche. Como los explosivos no estaban listos para meterlos en las furgonetas no actuaban, señaló. Fuentes presentes en la declaración aseguran que ante el juez fue una persona que se limitó a responder con monosílabos o palabras sueltas.