Cifuentes: "Granados toca y el Congreso baila a su son"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha revuelto este martes contra su citación en la comisión de investigación sobre la presunta caja B del PP en el Congreso. A la entrada del órgano fiscalizador, la también líder conservadora en Madrid ha criticado que la Cámara baja, al convocarla, dé "altavoz" a un "presunto delincuente", en referencia al exsecretario general del PP Francisco Granados, quien la acusó ante el juez que investiga la trama 'Púnica' de estar al corriente de la financiación ilegal en el partido a nivel regional.

Cifuentes ha tachado de "vergüenza" que las instituciones sirvan de "altavoz a calumnias y difamaciones", y ha recordado que se querelló contra el exsecretario general precisamente por "mentiras" ante el juez. "Granados toca y el Congreso baila a su son", ha sentenciado.

Se trata de la primera dirigente conservadora en activo citada en la comisión, por la que han desfilado ya el propio Granados, Luis Bárcenas o Francisco Camps.

Sin embargo, el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez no ha acudido esta mañana a la comisión, que no ha podido localizarle y este no ha recogido la citación que le envió el Congreso a principios de marzo. El miércoles el órgano fiscalizador se reunirá para ver cómo notificarle de nuevo la convocatoria, si bien, el presidente de la comisión, Francisco Quevedo, ha explicado que es difícil porque la Cámara baja no cuenta con policía judicial y se desconoce si Beltrán está de viaje o vive ahora en el extranjero.