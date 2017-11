Collboni sobre su pacto con Colau: "Me equivoqué"

El todavía segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrado este martes su enfado por la ruptura entre Barcelona en Comú y el PSC y no ha ahorrado dardos contra la alcaldesa, Ada Colau, por lo sucedido. En público y en privado. En una reunión entre ambos de cerca de una hora y media, que fuentes socialistas califican de “correcta pero tensa”, Collboni le ha reprochado que no hiciera un llamamiento para que los suyos se decantaran, en la consulta interna de BC, por mantener el pacto de gobierno. En el encuentro, alcalde no solo le ha echado en cara que no remara a favor de mantener la alianza, también le ha anunciado que el PSC no votaría a favor del proyecto de presupuestos.

Antes, en declaraciones a la SER, Collboni ha afirmado que la alcaldesa ha roto con el PSC para preparar un pacto entre los comunes y ERC en la Generalitat: “Pasamos a la oposición por una jugada más pensada para pactar con (Oriol) Junqueras el 21-D que por nada que tenga que ver con la ciudad”. Por la tarde, ante la federación del PSC de Barcelona, ha asegurado que cuando pactó con Colau para compartir el gobierno municipal estaba convencido de que ella “quería proteger a Barcelona, poner las políticas sociales por encima del debate nacional, que su prioridad era la defensa de los derechos sociales y la reactivación económica: me equivoqué”.

“Yo doy la cara”

“Entre esconderse y dar la cara, yo doy la cara”, ha dicho Collboni, criticando, al igual que en se reunión con ella, que se mantuviera en silencio en lugar de defender la continuidad del pacto. En contraste, ha agradecido a representantes de ICV, EUiA y Podem que defendieran públicamente esa continuidad: “Gracias. Aquí está la mano del PSC para reconstruir Barcelona”. El concejal también ha aludido a la afirmación del primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, de que conviene que haya menos frentes y más acuerdos: “El único acuerdo que tenían lo han roto y se han sumado al frente independentista”.