La Comisión de Justicia del Senado acudirá al Valle de los Caídos sin PSOE y ERC

La Comisión de Justicia del Senado visitará el próximo 26 de marzo el Valle de los Caídos para conocer 'in situ' los columbarios con restos de víctimas del franquismo, pero PSOE y ERC no acudirán a esta cita, ofrecida por el prior de la abadía, en protesta por su negativa a acudir a la Cámara Alta. Como ya ha había anunciado por carta, el prior Santiago Cantera no compareció ante la comisión para explicar, a instancias del grupo socialista, su rechazo a facilitar exhumaciones en el monumento, pese a existir una sentencia firme para recuperar los restos de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña.

Su negativa ha impulsado al PSOE a pedir a la comisión que convoque al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien en palabras del portavoz socialista Ander Gil ha dado muestras de un "talante dialogante y democrático" y ha reconocido el derecho de las familias a recuperar los restos de sus allegados. Gil ha considerado "intolerable" el "desplante" del prior y su "desprecio" al cumplimiento de una sentencia cuya ejecución está paralizada por un entramado de recursos del prior benedictino, y ha descalificado la invitación de Cantera a reunirse con los senadores en "el mausoleo de un dictador" y "sin luz y taquígrafos", en vez de en las instituciones.

Por ello el PSOE no acudirá a la visita que el propio monje propuso en la carta con la que declinó acudir hoy al Senado, decisión que según el portavoz comparten los familiares de las víctimas ante la "humillación" que, en palabras de otro senador socialista, Tontxu Rodríguez-Esquerdo, han recibido del prior.

Aunque ERC no ha participado en la comisión, este grupo "en principio" tampoco acudirá. No piensan así el resto de los grupos, y pese a las críticas que también han dedicado al prior de los benedictinos que gestionan la basílica, han considerado que la visita supone una "oportunidad" que no debe desaprovecharse por si ayuda a desbloquear la situación.