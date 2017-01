Un concejal del PP entra en 'GH VIP' y el partido pide su dimisión

El concejal del PP de Medina del Campo (Valladolid) Sergio Ayala se ha convertido en uno de los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP', una decisión que no ha hecho ninguna gracia a sus compañeros de partido. La formación local lo ha calificado como "la peor de las crisis vividas por el momento" y por eso le piden que devuelva su acta de concejal, a lo que Ayala se ha negado.

Según informa 'El Norte de Castilla', el grupo municipal tuvo una reunión con el nuevo concursante del 'reality', después de enterarse a través de los medios de comunicación de su participación en el programa. En el encuentro, Ayala defendió que "se trata de un trabajo más" y que "no estaría mucho tiempo fuera" pero no convenció a sus compañeros, que se sienten "decepcionados" y recalcan que "esta no es la imagen que quieren dar del PP", por lo que le piden su dimisión.



Por el momento, los estatutos del partido no contemplan este tipo de situaciones como un motivo de expulsión, de forma que todo dependerá de la actitud que tome en el programa. "Con el paso de los días valoraremos qué vamos a hacer y qué camino tenemos que seguir", explican en el partido. "No podemos hacer que dimita puesto que se podría tachar al PP de retrogrado y lo mismo es contraproducente", afirman.



EL EDIL TAMBIÉN PARTICIPÓ EN 'MYHYV'



La verdad es que el edil no se estrena en televisión. Ayala fue concursante del programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa', aunque la elección como concejal le obligó dejar su silla como 'pretendiente' para ocupar la de cargo electo en su pueblo natal. Además, fue candidato de Castilla y León en el certamen Belleza España en el 2016, y ahora está opositando para Policía Nacional.

Ayala es el primer político en activo en entrar a la casa de Guadalix de la Sierra pero durante tres años consecutivos el programa incluye en su casting a un político, como fueron Olvido Hormigos y Carmen López.