El Constitucional anula las tres ponencias de las leyes desconexión por "vulnerar" los derechos de C's y el PSC

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado las ponencias conjuntas de las tres leyes de desconexión impulsadas por la Mesa del Parlament y toda la tramitación derivada de dichos trabajos. En las resoluciones dictadas el pasado día 19 tras los recursos de amparo presentados por Ciutadans y el PSC, los magistrados estiman que en la constitución de esas ponencias se vulneraron los derechos de ambos grupos parlamentarios porque se decidió seguir adelante con esas tareas aunque ellos no estuvieran representados, cuando así debería haber sido dado que se trataba de una iniciativa legislativa por ponencia conjunta y, además, el contenido de los temas a abordar rebasa el "desarrollo básico" del Estatut.

Las tres ponencias en cuestión eran las referidas a la elaboración de una proposición de ley de Protección Social, de una sobre el régimen jurídico y de una tercera sobre la Hacienda Catalana, cuyo impulso fue aprobado por mayoría con los votos de Junts pel Sí y laCUP. Los diputados de Ciutadans y del PSC alegaron en la Mesa (órgano en el que no está el PPC) que no participarían en esas ponencias dado que estaban encaminadas a diseñar la desconexión con el resto de España y, por tanto, las consideraban inconstitucionales.



Al mismo tiempo, argumentaron que los trabajos sobre esas leyes no se podían celebrar bajo la fórmula de ponencia conjunta porque en ellas no estaban representados todos los grupos parlamentarios, asistencia que consideraron imprescindible en tramitaciones de esta trascendencia. Solo participaron JxSí y la CUP. A la vez, el PSC y Ciutadans justificaron su ausencia en esas ponencias en que estas abordaban actuaciones que transgredirían la legalidad vigente y que, por tanto, no podían estar obligados a formar parte de ellas. Los socialistas, además, defendieron que la fórmula de la iniciativa legislativa, empleada por JxSí y la CUP para tramitar esas leyes, se utiliza para impulsar leyes que generan "consenso", lo que no se daba en esta ocasión.



VOLVER A EMPEZAR



"Estas eran unas iniciativas de JxSí y no del Parlament. Por tanto, no era correcto hacerlo en forma de ponencia conjunta", se ha felicitado este viernes el portavoz de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa. En su resolución, el Constitucional insta a la Mesa del Parlament a volver a iniciar todos los trámites parlamentarios si desea que las ponencias tengan vigencia legal.