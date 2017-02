Díaz pide cuentas al Gobierno por el "atropello" de eliminar "fiscales incómodos"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se arroga de nuevo la portavocía del PSOE y ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que ofrezca "explicaciones urgentes" por el "atropello" de eliminar "fiscales incómodos", en alusión a lasdenuncias del exresponsable del Ministerio Público enMurcia. También ha reprochado la conversación "en latrastienda, a oscuras y detrás de la cortinilla" entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont el pasado 11 de enero conocida esta semana.

Díaz ha escogido una entrevista en Canal Sur, la radio autonómica, para hacer un repaso por temas de actualidad nacional en calidad de secretaria general de PSOE-A y responsable del ejecutivo regional. Ni una palabra sobre sus aspiraciones a liderar el PSOE, aunque ya no las niega. "Me parece feo que en pleno 28-F (día de la región) me dedicase a hablar de mí misma", ha zanjado para evitar las críticas de la oposición de que no piensa en sus conciudadanos y tiene más la cabeza en temas orgánicos y su futuro nacional.

"TODOS DE IZQUIERDAS"

Tampoco ha querido entrar en valoraciones sobre sus rivales a las primarias, Patxi López y Pedro Sánchez, limitándose a arremeter contra la tesis de este último al presentarse como un candidato de izquierdas y situándola a ella directamente como de derechas. "No voy a permitir que nadie nunca haga divisiones y enfrente a socialistas de un lado o de otro, que diga que somos de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo", ha asegurado, "en el PSOE todos somos socialistas y de izquierdas, ese planteamientomaniqueo no cabe en nuestro partido". Y ha puesto toda la responsabilidad de la actual división de la formación en el exsecretario general y las fuertes derrotas sufridas bajo su mandato. "Cuando un partido gana como le ocurre al PSOE en Andalucía es más fácil coserlo", ha alardeado.

EXPLICACIONES EN EL CONGRESO

En cualquier caso, la cartera de asuntos nacionales ha centrado buena parte de la entrevista. Díaz ha exigido que el Gobierno dé cuentas en el Congreso de los Diputados por los relevos en la cúpula de la Fiscalía y por las declaraciones del fiscal de Murcia, que en declaraciones a la SER denunció "intimidaciones" y "desprotección" que sufren quienes toman parte en las investigaciones por corrupción. "Parece que al Gobierno del PP no les gusta dejar rastro: no les gustan los fiscales incómodos, las cámaras de televisión que graben en sus congresos ni los ordenadores con discos duros en sus sedes", dijo, insistiendo en que no se puede "mirar a otro lado" ante un "atropello de este tipo en el Estado de Derecho".

También se ha referido a la situación en Catalunya, reprochando que se tenga "una pose de cara a los medios y en el fondo haya diálogo". Por eso, ha defendido que España no se merece "que hablen en la trastienda, a oscuras y detrás de la cortinilla". Díaz de nuevo ha defendido la implantación de un modelo federal para "seguir juntos" ante un estado de las autonomías en el que "empiezan a saltar las costuras", convencida de que "la diversidad es compatible con la igualdad".