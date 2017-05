El equipo de Sánchez pide al socio de Nueva Canarias que no apoye los presupuestos

La estrecha colaboradora de Pedro Sánchez Adriana Lastra ha pedido este miércoles al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, cuyo apoyo es esencial para que los presupuestosgenerales del Estado salgan adelante, que "reflexione" y dé "para atrás" en las negociaciones emprendidas con el PP para permitir su voto favorable a las cuentas.

Lastra ha hecho estas manifestaciones en una entrevista en TVE, en la que ha reconocido no obstante que tiene "pocas esperanzas" de convencer al representante de Nueva Canarias, partido que concurrió en coalición con el PSOE en las elecciones generales, de que no permita que los presupuestos sean aprobados.



Quevedo de hecho ha señalado hoy que la elección de Pedro Sánchez no "influye" en el posible pacto. "Sería poco serio", ha argumentado. El diputado canario ha explicado además que aunque aún no está cerrado el acuerdo, la negociación ya ha avanzado en un "60%".

Precisamente el martes mantuvo una segunda reunión con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaria, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Según Quevedo, ya ha habido un intercambio "gigantesco" de documentación, lo cual indica, en su opinión, la voluntad por ambas partes de "hacer las cosas bien".