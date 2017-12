Fallece un hombre atacado por llevar unos tirantes con la bandera de España

Llevar unos tirantes con la bandera de España le ha costado la vida. Víctor Láinez, de 55 años, ha fallecido el martes tras no poder superar las heridas de una agresión sufrida el pasado viernes 8 de diciembre de madrugada en la salida de un bar en Zaragoza, concretamente en la calle de Antonio Agustín.

El vecino de Zaragoza, motero y miembro de los Templarios, fue atacado, presuntamente, por R. L. I., de 33 años, detenido por la policía como autor de una agresión de consecuencias irreversibles.

Víctor Laínez coincidió en un bar con R. L. I., que iba con tres amigos (dos mujeres y un hombre). El detonante de la discusión fueron los tirantes con la bandera de España que llevaba la víctima, recriminada por lucirlos. Tras insultarle y llamarle "facha", posteriormente le esperaron en la calle donde presuntamente R. L. I. le golpeó con una barra de hierro en la cabeza.

Víctor Laínez cayó desplomado al suelo y aunque los equipos de emergencia trataron de reanimarle, ya no recuperó la consciencia. Los médicos le indujeron el coma para tratar de mejorar las lesiones cerebrales sufridas pero, finalmente, ha fallecido.

Víctor era un gran aficionado a las motos -siempre iba en una Harley Davidson-, y pertenecía al grupo motero de los Templarios de Zaragoza. "No era legionario, como están diciendo por ahí, aunque eso no quiere decir que no le gustara la Legión y tuviera simpatía por ella", ha manifestado uno de sus amigos, que están desolados con su muerte y no comprenden la sinrazón de este ataque.