El Gobierno central intenta alcanzar un acuerdo para superar la crisis con Cataluña

El delegado del Gobierno central en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado este domingo que hay encuentros entre el Gobierno catalán y Madrid --"aunque no son siempre públicos"-- para intentar alcanzar un acuerdo que evite la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. En una entrevista al canal 3/24, el delegado ha dicho que el Estado español está preparando una oferta a la Generalitat para evitar el referéndum. También ha dicho que habrá una reunión entre Rajoy y Puigdemont, aunque aún no se ha concretado la fecha.



Las declaraciones de Millo coincide con las informaciones aparecidas este domingo en el diario 'El País', en las que se afirma que presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prepara una propuesta política centrada en 45 reivindicaciones pendientes que tienen que ver con infraestructuras y más competencias autonómicas, y con planes de cercanías pactados, así como nombramientos consensuados, para trasladársela al actual 'oresidente' de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un intento de reconducir la crisis.

El equipo de Mariano Rajoy quiere saber, antes de cerrar la cita pendiente desde hace meses con Carles Puigdemont, si tiene alguna disposición a hablar de algo más que del referéndum de autodeterminación. Quieren abrir el abanico de asuntos que tratar. En el entorno del presidente se asegura que Rajoy pretende aprovechar esa futura conversación para entregar a Puigdemont un documento con un ofrecimiento político de calado, pero sin referencia alguna a la consulta, destaca el diario.



PROPUESTAS DE PUIGDEMONT



Millo, por sus parte, no ha entrado en detalles, pero ha asegurado que la oferta estará basada en las propuestas que Puigdemont transmitió a Rajoy el año pasado. No obstante, ha precisado que el referéndum no está sobre la mesa porque "no resuelve el problema y mantiene las divisiones".

El delegado del Gobierno también ha destacado que trabaja para evitar la colisión entre las dos administraciones, que ahora mismo "están dialogando". Además, ha sostenido que, en el caso de producirse un choque de trenes, el Estado "se vería obligado a utilizar mecanismos". No ha descartado, en este sentido, la utilización del artículo 155 de las Constitución, que implica la suspensión de la autonomía, "si no hubiera más remedio".