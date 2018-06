Gobierno mantiene la mano tendida a Torra a pesar de romper con el Rey

El Gobierno evita alimentar una nueva espiral de tensión con Catalunya. Pedro Sánchez no reprochará a Quim Torra su decisión de romper relaciones con el Rey y mantiene su "empeño de normalizar" la situación con la Generalitat. El jefe del Ejecutivo no quiere que la determinación que el president ha dado a conocer este viernes de cortar el contacto con la Casa Real, enturbie la voluntad de “distensión” que se busca desde Madrid. Esta noche, Felipe VI, Torra y Sánchez coincidirán en la inauguración de los Juegos Mediterráneos, en Tarragona.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaà, ha subrayado la intención de mantener una actitud constructiva y ha defendido que “el más fuerte”, el Estado, debe “tender la mano” a Catalunya. "La fase de denuncia ya la hicimos. Ahora toca iniciar la cura, el tratamiento, por eso nos vamos a mentener en este tono de diálogo", ha enfatizado.

Defensa del monarca

Aún así, ha advertido de que la ruptura de relaciones con Felipe VI, comporta, en todo caso, consecuencias para Catalunya y no para la Casa Real. “Si la Generalitat desea no invitar al Rey será un problema no para el Rey, que no recibe por ello ningún menoscabo, sí para Catalunya, porque significará que la Generalitat no representa a la totalidad de Catalunya”, ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La portavoz ha defendido que Felipe VI pronunciase su discurso institucional tras el referéndum del 1-O que Torra le reprocha y considera que el monarca "cumplió con su obligación y con las obligaciones constitucionales que tiene la Corona"

La respuesta del Gobierno llega tras que este viernes Torra diese a conocer en una comparecencia institucional la ruptura de las relaciones protocolarias con el Rey, decisión que implica que la Generalitat no asistitá a los actos convocados por el monarca ni le invitará a los propios. El president toma esta determinación tras haber enviado una carta al Rey en la que le solicitaba una reunión previa a la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos. Felipe VI reenvió esta misiva a la presidencia del Gobierno, que no se ha pronunciado hasta ahora.