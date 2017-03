El Gobierno vasco pide a ETB que adopte medidas para evitar programas ofensivos

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha reiterado este domingo el "rechazo" del Ejecutivo a los contenidos del programa 'Euskalduna naiz, eta Zu' ('Soy vasco, ¿y tú...?'), emitido porETB-1 el pasado 8 de febrero, y ha pedido a la televisión pública vasca que adopte "las medidas necesarias para que programas con este contenido potencialmente ofensivo no se vuelvan a emitir".

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Bermeo, minutos antes de participar en un acto, el portavoz del Ejecutivo se ha pronunciado de este modo en relación a la polémica suscitada por la emisión de este programa, en el que se definía a los españoles como"fachas", "paletos", "chonis", "atrasados", "catetos" e "ignorantes".

Erkoreka ha reiterado que el Gobierno vasco, tal y como ya manifestó este sábado, no comparte el contenido del programa, sino que "lo rechaza abiertamente". Considera que se trata de "un programa concebido en clave de humor y que probablemente no tenía por objeto ofender a nadie", si bien ha admitido que "algunos de sus contenidos pueden herir y hieren sensibilidades y están resultando ofensivos para mucha gente, no solamente para gente que vive en España, sino también para mucha gente que vive en Euskadi y que comparte ese sentimiento de identidad española".

YA ESTÁ RETIRADO

Por ello, ha explicado, el Gobierno vasco ha pedido a ETB que "retire de su programación todo lo que tenga que ver con este programa y, de hecho, ya está retirado el contenido de la programación y de la página web".

Además, también ha emplazado a ETB que adopte "las medidas necesarias para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir y programas con este contenido potencialmente ofensivo no se vuelvan a emitir".

A la polémica por el contenido del espacio, se ha sumado el boicot en las redes sociales a la película 'El guardián invisible', estrenada el pasado viernes, por la presencia de la actriz Miren Gaztañaga, que participó en el programa de ETB.