El Govern sigue sin revelar cómo tramitará las leyes de desconexión

El 'conseller' de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha evitado una vez más detallar cómo se tramitarán las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, registradas en el Parlament pero no tramitadas todavía. Pese a la exigencia de la CUP de que ambas se aprueben antes de la Diada, Turull ha dejado abiertas todas las posibilidades, incluida la tramitación a través de un decreto del propio Govern.

El portavoz ha evitado criticar a la CUP y ha centrado sus críticas hacia los partidos de la oposición por no haber querido tramitar la ley del referendum en ponencia conjunta. "Si alguien se creía que suspendiendo la ponencia conjunta esto se acababa, suspendiendo que el Parlament no pueda hacer lo que hace el Congreso [tramitación por lectura única] se acababa el tema...sencillamente decimos que de vías quedan muchas, por la vía del 81.3 del reglamento [un cambio en el orden del día en un pleno] trmitando y aprobando el proyecto de ley o por el decreto ley, la determinación es total". Turull se ha mostrado convencido de nuevo de que "el 1-O los ciudadanos de Catalunya votaran, ahora bien, si el Estado actúa así, con el poder judicial a su disposición, el Constitucional decorando decisiones jurícias que persiguen el compromiso de una fuerza política con sus ciudadanos...los tempos los gestionaremos nosotros y no lo que digan ellos.

LA COORDINACIÓN GOBIERNO-PSOE CONTRA LAS URNAS

Turull ha añadido que el problema no es el cómo se tramitarán las leyes de ruptura sino su contenido y nuevamente ha contrapuesto el ejercicio del derecho al voto y la democracia de los partidarios del referéndum frente al Estado por su intención de evitar que existan urnas. En este sentido ha criticado al PSOE por querer que se retiren las urnas. Y sobre la coordinacion entre el PSOE y el Gobierno del PP contra el referéndum, ha afirmado que "algunos harán todo lo posible porque la gente no de su opinión, tratar a las personas como súbditos y no cuidadanos, no nos sorprenden y por tanto hay una gran diferencia, de ayer a hoy: si gana el sí la gente del sí ha dicho lo que pasará a partir de que gane el si, respecto a los otros no lo sabemos excepto los juzgados y querellas, siguen en la amenaza y la resignación".

"No es un problema de cómo se tramita, habríamos hecho ya la ponencia conjunta. El problema no es el cómo, sino el qué se tramita y harán filibusterismo parlamentario, usarán los resortes del Estado para que no sea así. No pierdan el tiempo, el 1-O se votará, las urnas estarán y la tarea de la gente comprometida con la democracia es ir a votar", ha insistido una y otra vez sin dar detalles del operativo del referéndum.

LOS DETALLES CUANDO SE APRUEBE LA LEY

Sobre este operativo, Turull se ha remitido al momento en que se apruebe la ley del referéndum. "No daremos cuenta de una cosa que no está convocada. Daremos cuenta a partir de la convocatoria del referéndum. Si es antes o después de la Diada... será coincidiendo con el momento en que se apruebe el amparo legal, en el que estoy convencido que Junts pel Si y la CUP se pondrán de acuerdo como ha hecho el Govern", ha apuntado el portavoz.

Tampoco el portavoz ha dado detalles sobre lo dicho por el 'president' Carles Puigdemont en una entrevista en la que sostuvo que el Govern dispone ya de 6.000 urnas para la convocatoria de la consulta. "Esperemos a la convocatoria del referéndum, es una cuestión de formas muy importante y a partir de ahí daremos los detalles, el Govern estará a punto porque su determinación para que el 1-O se celebre el referendum es total", ha insistido.