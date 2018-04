El grupo que supervisa el final de ETA confirma que se disolverá en mayo

El miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Alberto Spectorovsky, ha confirmado que ETA se disolverá el primer fin de semana de mayo, "si no hay un imprevisto de último momento". "La declaración de que ETA ya no estará más va a ser muy clara. No va a quedarle duda a nadie", ha asegurado

En declaraciones a Radio Euskadi, Spectorovsky ha afirmado que la disolución se escenificará en el País Vasco francés y se realizará con "cierta cobertura internacional". A su juicio, "va a ser un día especial para todos" y lo que hay que tener en cuenta es que la banda "se termina".

La disolución de ETA llega poco más de un año después de su desarme. La organización ya tenía decidido dar este este paso, pero estaba a la espera de del momento propidio para anunciarlo y rentabilizarlo propagandísticamente. Desde entonces, la dirección de ETA está preparando el comunicado en el que anunciará su desaparición definitiva.