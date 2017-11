La Guardia Civil cree que Marta Rovira dio órdenes directas sobre el 1-O

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está estudiando la posible imputación de la número dos de ERC, Marta Rovira, según ha avanzado la cadena SER, después de que la Guardia Civil la señalase en un informe como responsable directa de los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. En concreto, el instituto armado sostiene que la actual candidata a las elecciones del 21-D dio "instrucciones" para articular la "estructura necesaria para llevar a cabo" la consulta.

Según avanzó el domingo 'OkDiario', la documentación aportada por la Guardia Civil al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona apunta a Josep Maria Jové, exnúmero dos del departamento de la Vicepresidència que dirigía Oriol Junqueras, como cerebro de los preparativos, pero añade que "daría cuenta de su actividad y recibiría instrucciones de la cúpula de ERC, especialmente de Marta Rovira Vergés".

Las pruebas contra Rovira provendrían a los pinchazos telefónicos efectuados con autorización judicial. Así, la Guardia Civil recoge que en una de las llamadas, la madrugada del 22 de agosto, entre Jové y Francesc Sutrias --entonces director de Patrimoni de la Generalitat--, el primero se refiere a "Marta" como la persona que debía estar presente en una de las reuniones decisivas [al día siguiente "se reunía la cúpula de ERC y Junts pel Sí con Marta Rovira") y alude a los detalles de lo que debían hacer "después del día D".

Sutrias especifica que se trata de "los mapas y todo esto", para acto seguido Jové advierte: "Eso no lo hablemos por aquí". Previamente, Sutrias comenta: "Los medios de prueba funcionan y he recibido un par de instrucciones diciendo: 'Lo he revisado todo y espero instrucciones'".