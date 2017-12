Iceta se arranca a bailar 'Despacito' en 'El Intermedio'

A pesar de que sus asesores se lo tienen prohibido, a Miquel Iceta le puede el baile. Por eso, no ha sido necesario que Thais Villas insistiera demasiado para que el candidato socialista se soltara en 'El Intermedio' con los primeros acordes de 'Don't stop me now', la canción de Queen con la que sorprendió a todos en la anterior campaña electoral.

Durante la entrevista, Iceta ha explicado que empieza la campaña del 21-D "con fuerza" y "con ganas", si bien ha reconocido que no gritará como en anteriores mitines porque su voz "es más cazallosa". "No es aquella voz que me distinguió en todos los teatros de variedades", ha bromeado. "Además, me han dicho que gritar es incompatible con parecer presidencial".

La periodista ha aprovechado que el candidato del PSC mencionaba a sus asesores para preguntarle si se sentía el Billy Elliot del socialismo, a lo que Iceta ha seguido con el mismo tono humorístico: "Yo quiero bailar, entonces, se puede decir que sí".

"Me dijeron has de llevar corbata cada día, no has de gritar, no has de bailar...", prosigue Iceta que, resignado, admite: "Lo hacen por mi bien".

Pero poco efecto han tenido las palabras de sus asesores, porque al rato ya estaba bailando con Villas 'Don't stop me now' y luego han proseguido con la canción del verano, 'Despacito', de Luis Fonsi (con intento de 'twerk' incluido), y con 'Happy' de Pharrell Williams.

Y la campaña no ha hecho más que empezar.