Iceta pide a sus diputados "deshacer el engaño" independentista

"Deshacer el engaño" independentista. Este es el reto que el PSC se ha fijado para este año y el llamamiento que Miquel Iceta ha hecho a sus diputados en el Parlament, en el Congreso y en el Parlamento Europeo. En una reunión interparlamentaria en su sede, el primer secretario del partido les ha pedido "nadar a contracorriente y poner en evidencia la manipulación" del Govern.

Tras emplazar al diálogo entre la Generalitat y la Moncloa, ha señalado que si de verdad se quiere dialogar hay que detener la cuenta atrás. "No se puede decir que se quiere dialogar pero habrá referéndum. Una de las dos cosas es falsa", ha afirmado, desgranando las contradicciones de Junts pel Sí. Tras ironizar sobre el Govern de Puigdemont ("que ha pasado de Carles el Breve a Carles el Fugaz"), ha señalado que el Ejecutivo catalán anda a la deriva, con una coalición dividida y un socio inestable. "Están creando expectativas condenadas al fracaso y las hacen los que saben que están condenados al fracaso", ha dicho sobre el referéndum. En este punto no ha desaprovechado tampoco la oportunidad para dar un toque de atención a Ada Colau, instando a la alcaldesa de Barcelona a que se deje de "juegos de palabras y acepte que no hay referéndum efectivo si no es acordado".

El eurodiputado Javi López, Meritxell Batet y Eva Granados han repasado los logros obtenidos durante el 2016 y los retos que se habían fijado para este año. López se ha comprometido a trabajar para que el catalán sea una lengua de uso en la Eurocámara. Por su parte, Granados ha criticado la inestabilidad, inacción e inhibición del Govern en el modelo de país y ha denunciado las trabas que Carme Forcadell estaba poniendo a su actividad parlamentaria. "Es una legislatura excepcional por la falta de respeto a las minorías. La presidenta del Parlament está al servicio de una programa político del Govern y se ha saltado el reglamento de la Cámara y ha negado informes jurídicos al PSC". Finalmente, Batet ha querido destacar que el PSC está plenamente integrado en la actividad del grupo parlamentario en el Congreso. Después de que la votación en la investidura de Mariano Rajoy enturbiara las relaciones entre el PSC y el PSOE, Iceta ha aprovechado para señalar que la prioridad de los socialistas catalanes en la política española es "contribuir activamente a la recuperación del PSOE. España necesita un PSOE fuerte, que cierre su crisis y de paso a una etapa de estabilidad".