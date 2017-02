Iglesias promete generosidad pero no asegura cargos a Errejón

Primer día de la victoria. Pablo Iglesias asegura que será “generoso” pero no compromete que Íñigo Errejón mantenga sus cargos como secretario político ni tampoco como portavoz parlamentario. “Todas las posibilidades están abiertas”, ha señalado. Recuerda que en Podemos no hay oposiciones que garanticen una plaza y que se deben respetar los rumbos que marcan los militantes. Ese mandato es inequívoco en cuanto a quién detenta el poder, puesto que Iglesias se impuso con rotundidad en todas las votaciones de su segunda asamblea ciudadana, pero la distribución de puestos en la estructura orgánica ya no está en manos de las bases. Depende de quién tiene mayoría en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE). Y esa mayoría es pablista.

Iglesias ha dejado claro que quiere un puesto “en primera línea” para Errejón, pero ha eludido determinar la “posición concreta”, en una entrevista en Radiocable, la primera que ofrece tras su victoria. El líder ha razonado que el hasta ahora secretario político debe permanecer en la ejecutiva, aunque no ha explicitado con qué responsabilidades. La familia que sale derrotada de Vistalegre 2 da por hecho que mantendrán algunos de sus puestos visibles porque el pablismo no puede dar imagen de purga, pero temen ser laminados en las áreas de menor exposición, con la retirada de recursos económicos y asesores. La llegada del oficialista Ramón Espinar a la dirección en Madrid, en noviembre, se salda de momento con 12 destituciones.

Sobre la mano derecha de Errejón, Pablo Bustinduy, Iglesias sí que ha concretado su continuidad al frente de la secretaría de Internacional. En todo caso, ha subrayado que la generosidad debe mostrarse en ambas familias y no solo desde la que ha ganado. “Nosotros tenemos la obligación de ser generosos y los compañeros también. El mandato de unidad os estaba señalando que las bases no quieren volver a ver lo que han visto en los últimos meses”, ha opinado, en una definición de derecho a discrepar abierta a interpretaciones.

El secretario general ha reclamado más visibilidad para las mujeres de Podemos y ha insistido en la necesidad de que tengan más “portavocías”, lo que abre las especulaciones a la posible sustitución de Errejón en el parlamento o a un aumento de poder para algunas de sus colaboradoras, que ha citado, como Irene Montero o Noelia Vera. También ha nombrado a la portavoz (errejonista) en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

Iglesias ha explicado que, tras su victoria, recibió un mensaje del exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez para felicitarle por sus resultados en Vistalegre 2. “Ayer [domingo] me mandó un mensaje muy amable y le respondí lo mismo, que mucha suerte”.