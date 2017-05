Iglesias retirará su moción de censura si Sánchez registra una del PSOE

Pablo Iglesias está dispuesto a retirar la moción la censura registrada el pasado viernes si el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, formaliza otra en nombre de los socialistas. No les basta un anuncio, ni un compromiso. Los podemistas exigen que el nuevo líder la presente en el Congreso de los Diputados. Aunque no establecen una fecha límite, insisten en que la situación del país es "urgente" y, por lo tanto, están determinados a seguir trabajando en su iniciativa parlamentaria mientras no exista la evidencia de una moción alternativa.

Ambos líderes han conversado este mediodía por teléfono y fuentes del PSOE indican que "comparten que es insostenible la situación del PP, cercado por la corrupción, en el Gobierno". En un comunicado hecho público por el equipo del secretario general reelecto destacan que se "respetan las estrategias diferentes de cada organización sobre cómo hacer oposición al PP" y constatan que se han emplazado a seguir hablando.

Ninguno de los dos partidos ha concretado hasta el momento la clave: en qué se traduce que consideren "insostenible" a Mariano Rajoyen la Moncloa y que mantengan "estrategias diferentes".

Podemos ha tomado la decisión de hacer esta oferta este lunes en la reunión de la ejecutiva, tras ser consultada también con los líderes de las confluencias territoriales. La propuesta llega tras la constatación de que la moción morada fracasará en el Parlamento por falta de apoyos y después de que la concentración del pasado sábado en la Puerta del Sol movilizase a miles de militantes pero no llegase a llenar la plaza.

"SI NO LO VEO, NO LO CREO"

El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha adelantado la decisión en rueda de prensa. "Soy científico, si no lo veo, no lo creo. No vale un compromiso ni una promesa, sino el hecho. Retiraríamos la nuestra para intentar hacer viable la del PSOE, que tiene más diputados y aumentaría a priori la viabilidad, pero necesitaríamos que la registren", ha anunciado.

Echenique se ha mostrado renuente a asumir las complejidades del proceso interno del partido socialista como freno. Sánchez no será ratificado como líder hasta el Congreso Federal del PSOE, el 18 de junio. A pesar de esto, Podemos considera que la decisión debe tomarse con "urgencia".

"Si el PSOE quiere presentar una moción y la presenta, nosotros retiraremos la nuestra . Sino, seguiremos trabajando porque el reloj va avanzando, el calendairo no espera a la vida interna de los partidos y el PP sigue en las institcuiones", ha advertido Echenique.

Podemos pone en valor el carácter de impugnación que ha mantenido Sánchez a lo largo de su campaña para recuperar la secretaría general del PSOE.