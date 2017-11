El independentismo echa el freno

Catarsis colectiva del soberanismo. A lo largo de este martes diferentes actores destacados del independentismo han hecho reflexiones autocríticas sobre la estrategia secesionista, en la línea de lo que expuso el pasado domingo la 'consellera' cesada Clara Ponsatí y continuó el lunes el portavoz de la dirección de ERC, Sergi Sabrià. Con todo, quien primero lanzó mensajes autocríticos fue la dirigente del PDECat Marta Pascal, el pasado 31 de octubre. Tras ella ha sido hoy el 'expresident' Artur Mas quien en un debate en el club Siglo XXI en Madrid ha afirmado que el objetivo de la independencia sigue siendo vigente pero ha cuestionado que "hubiera un buen control de los tiempos" y que "la mayoría social fuera suficiente" para llevar a cabo el plan secesionista.

Preferir el relato más "bonito"

Este martes, primero ha sido el 'conseller' de Sanidad cesado, Antoni Comín, quien en una entrevista en RAC-1 admitía que hasta ahora el independentismo ha preferido "escuchar la parte del relato más épica, más emocionante y más bonita", en contraposición a las voces que alertaban sobre "la represión del Estado" o "que los gobiernos europeos no nos reconocerían a la mañana siguiente de una DUI". Comín ha reiterado que el Ejecutivo de Puigdemont no estaba preparado para desplegar la república catalana en un contexto de "represión".

Tardà: No hay una mayoría social

Después ha sido el diputado de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, quien ha afirmado que Catalunya no es independiente "porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido". El parlamentario de ERC ha añadido que “se proclamó la independencia y la república, pero no se implementó porque no estábamos predispuestos a poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y es inevitable que pesara sobre los dirigentes y el Govern el trauma del 1-O”. Tardà ha elogiado la actitud de Carles Puigdemont al no implementar lo aprobado por el Parlament y ha dicho sentirse “muy orgulloso”.

Campuzano: necesitamos más tiempo

Por su parte, los posconvergentes del PDECat subrayan lo que planteó Puigdemont al reconocer que existen “opciones alternativas” a la independencia, pero que no han podido implementarse por la negativa del Gobierno central. Considera el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, que no se reuncia a la independencia pero se deben recalcular los ritmos. "No va a haber renuncia al horizonte de la independencia. La aspiración ha llegado para quedarse. Pero vamos a necesitar más tiempo para reforzar las mayorías sociales. Las fuerzas soberanistas deberán acompasar sus ritmos”, ha admitido. Considera Campuzano que las reflexiones de Puigdemont constituyen una “autocrítica” que sería necesario que hiciese también el Gobierno central, informa Iolanda Mármol.

Falta de solidez

Por su parte, el portavoz de Òmnium, Marcel Mauri, es de la opinión de que el independentismo ahora debe "reforzar algunos objetivos que no eran sólidos". "Eran estructuras de Estado de un gobierno autonómico que pensaba que estaba ante un Estado que se sentaría a negociar", ha asegurado Mauri en Catalunya Ràdio, y ha añadido que el Govern tenía indicios de que podía haber un "uso elevado" de la violencia tras el 1-O.

Homs se rebela

En respuesta a ciertas autocríticas, el exjefe de filas del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, ha publicado un tuit afirmando que le parece "insólito" que ahora se diga que la Generalitat no está preparada para pacer efectiva la independencia, después de haber tildado al 'president' cesado, Carles Puigdemont, de "traidor" cuando llegó a plantearse convocar elecciones autonómicas para frenar la intervención de la Generalitat por medio del artículo 155 de la Constitución.

También ha sido muy crítico con ERC el destituido delegado de la Generalitat en Girona, Eudald Casadesús, para quien la república independiente no se hizo realidad porque fallaron "conselleries clave" y entre ellas, ha declarado a Ràdio Girona que una de ellas fue la del vicepresidente cesado y encarcelado, Oriol Junqueras.