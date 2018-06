La infanta Cristina reclama 900.000 euros a la Audiencia de Palma por el 'caso Nóos'

La infanta Cristina ha reclamado por escrito a la Audiencia de Palma que le devuelva 899.988,58 euros tras la sentencia definitiva del 'caso Nóos' dictada por el Tribunal Supremo. La cantidad que exige la hermana del Rey es la diferencia entre el montante que consignó como fianza durante el proceso de instrucción y la sanción a la que finalmente fue condenada.

El fallo del Supremo condenó a Cristina de Borbón a pagar una indemnización de 136.950 euros como responsable civil a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. Sin embargo, le exoneró de cualquier responsabilidad por los delitos fiscales, razón por la cual redujo prácticamente a la mitad la sanción que le impuso la Audiencia Provincial de Palma, que ascendía a 265.088 euros.

LOS ARGUMENTOS DEL SUPREMO

Los magistrados del Supremo arguyeron en su sentencia que la responsabilidad civil a título lucrativo, tal como la recoge el Código Penal, invita a pensar que solo abarca a los delitos de enriquecimiento. Estos son aquellos que producen beneficios económicos y que engrosan el patrimonio del autor y, eventualmente, el de terceros beneficiarios. Pero no comprende delitos que consisten en un impago.

Por ello, según sostiene la resolución judicial, quien elude el pago de tributos "consigue retener lo que ya tenía", por lo que "no se puede participar" de un delito que "no reporta directamente bienes, sino que evita una disminución del patrimonio". Con esta interpretación, el alto tribunal entiende que la infanta Cristina se lucró de las actividades de su marido, pero no de los delitos por los que fue condenados.

Frente a una eventual condena, Cristina ya depositó durante la fase de instrucción de la causa un total de 1.036.938,58 euros. Una vez confirmada la sentencia, que no fue recurrida por la esposa de Urdangarin, la procuradora de la infanta ha presentado un escrito en la Audiencia de Palma en el que reclama la "cantidad sobrante consignada", es decir, 899.988,58 euros.

VISITA A LA PRISIÓN

En el 2015, durante la instrucción del caso, el juez José Castro ya acordó la devolución de 735.111,25 euros a la infanta Cristina, después de que la Audiencia de Palma decidiera rebajarle de 2.697.150 euros a 449.525 euros la fianza de responsabilidad pecuniaria que le había impuesto el magistrado.

La petición llega pocos días después de que la exduquesa de Palma visitase por primera vez a su marido en la cárcel de Brieva (Ávila), donde Urdangarin cumple desde el pasado 18 de junio una condena de cinco años y 10 meses por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos contra la Hacienda Pública. Pese al ingreso en prisión de su marido, Cristina de Borbón mantiene de momento su residencia en Ginebra (Suiza).